Planta despre care Biblia spune că poate vindeca orice boală

Sămânța de chimen negru este un aliment care stimulează puternic întregul sistem imunitar și este un ucigaș natural al celulelor canceroase.



Chimenul este un condiment aromatic foarte apreciat în arta culinară. Este presărat pe pâine, precum și pe unele brânzeturi tari, cărora le transmite un parfum delicios.



Asezonarea mâncărurilor grase cu chimen stimulează, de asemenea, producerea fluidelor digestive, făcând astfel alimentele mult mai ușor de digerat. E folosit la prepararea a numeroase feluri de lichior.



Această planta minune este una dintre cele mai cunoscute plante medicinale din istorie. Egiptenii o foloseau împotriva răcelilor, durerilor de cap, durerilor de dinți și infecțiilor.



Semințe de chimen negru pot vindeca boli autoimune, precum artrita, psoriazisul, astmul, alergiile și rinitele. Scade trigliceridele, tensiunea, nivelul de colesterol, reduce simptomele eczemelor, acneei, bronșitei, penumoniei, gastritei, ulcerelor, bolilor de ficat, oboselei cronice și cancerul.



În plus, chimeniul negru are un efect pozitiv asupra inimii, întărind pereții vaselor de sânge și mărindu-le elasticitatea.



Cercetătorii și oamenii de știință au descoperit, în urma unui studiu, că ceaiul de chimen are proprietatea uimitoare de a intensifica capacitatea organismului de a arde grăsimile din corp cu până la 25%, fapt pentru care este indicat în curele de slăbire.



Uleiul de chimen negru (Nigella sativa) este o combinație excepțională de glucozide,compuși fenolici,caroten,minerale (fosfor și fier),enzime și acizi grași polinesaturați (acid linoleic),plus substanțe care stimulează sistemul imunitar.



Trebuie menționat că această plantă, consumată în cantități mari, poate deveni toxică și poate avea efecte negative asupra sistemului digestiv. Ceaiul de chimen nu este recomandat femeilor însărcinate și nici celor care suferă de epilepsie.