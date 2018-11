Nativul din zodiac pe care nu trebuie să o minți niciodată. Dacă nu ești sincer, îl pierzi pentru totdeauna

Nu îi place să îi îndrugi gogoși. Nu vrea să îi spui lucruri neadevărate despre el. Vrea să fii sincer atunci când te întreabă cum îi stă cu anumite haine sau mai ales dacă are dreptate într-o problemă pe care ți-o expune în cel mai natural și sincer mod cu putință.



Ai ghicit despre ce zodie este vorba? Dacă încă nu ai descoperit-o, îți mai dăm câteva indicii.



Este șarmant și toată lumea îl adoră încă de la prima vedere. Este nativul despre care ai senzația că poate fi ușor prostit.



El te lasă să îl minți că să vadă ce urmărești, care este scopul tău, în ce mod vrei să profiți de pe urmă lui. Poate părea superficial la prima vedere, însă nu este așa.



Nu îi place să le arată celorlalți că are o gândire profundă. Vrea să o facă pe prostul pentru a obține informațiile de care are nevoie. Este una dintre cele mai bune strategii de supraviețuire pe care o poate avea o persoană.



Da, vorbim despre nativul Geamăn. Este foarte comunicativ și asta lasă impresia că îl poți minți oricând la orice oră. Este o persoană împrăștiată, dar această este ordinea în care poate obține lucruri.