Reacție halucinantă a deputatului Carp în scandalul public privind comportamentul consilierului său! El regretă doar că acesta s-a folosit de legitimație în afara orelor de program

Barbatul de 41 de ani e asistentul deputatului liberal Lilian Carp. Contactat de Pro TV, deputatul PL ne-a spus ca acesta urmeaza sa fie eliberat din functie pentru ca a folosit legitimatia de serviciu in afara orelor de munca si alte scopuri decat cele legate de activitatea sa, iar pentru comportamentul sau din trafic va trebui sa raspunda in fata legii.



Un sofer de 41 de ani, care e asistent al unui deputat PL din Parlamentul de la Chisinau, a fost amendat de politie, dupe ca ieri seara a fost tras pe dreapta de agentii de patrulare, pentru ca a incalcat regulile de circulatie. Barbatul a avut un comportament agresiv, iar ulterior in discutia cu agentii INP a inceput sa injure.

