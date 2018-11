Ce spun astrele azi, 24 noiembrie

Berbec

Va fi o zi placuta, mai ales ca vine dupa o alta mai putin reusita. Va veti simti stapani pe voi insiva si increzatori in propriile forte, iar acest lucru va va fi sprijin de nadejde in tot ceea ce veti intreprinde astazi. Nu exagerati insa, trecand pe panta nechibzuintei, uitand a va pastra realisti si obiectivi. In acest fel nu veti reusi decat sa va cauzati probleme de care chiar nu aveti nevoie. Discutiile cu prietenii vor fi o binefacere pentru voi, o sursa de energie atat de necesara. La fel ca si cele cu membrii familiei, cu tenta constructiva si foarte benefice pentru consolidarea relatiilor cu acestia; actiuni realizate impreuna pot spori coeziunea familiei si consolida atmosfera de stabilitate.



Taur

Va trebui sa faceti eforturi mai deosebite pentru a va depasi obisnuita rezerva si a va exprima deschis sentumentele in legatura cu ceva sau cu cineva. Incercati sa faceti acest lucru, fiindca daca va veti inchide in sine, vor aparea frustrari care ar putea sa aiba efect negativ in viitor. Din punct de vedere fizic, nu vor exista probleme; asta numai daca nu vi le veti cauza voi insiva, lasandu-va prada exceselor - munca fara masura, alimentatie incorecta, odihna insuficienta. In familie, incercati sa lasati la o parte criticismul, chiar daca este meritat intr-o masura sau alta, si manifestati mai multa intelegere fata de persoane si circumstante.



Gemeni

Ambitiile mari trebuie dublate de munca asidua, asa ca, daca aveti aspiratii inalte, trebuie sa va pregatiti psihic de activitate intensa, de consum crescut de energie. Totusi, contextul astral va este favorabil si, daca va veti implica suficient, veti putea obtine chiar rezultate peste asteptari. Profitati de orice nou contact pe care il aveti cu persoane de influenta, cultivati astfel de relatii, pentru ca este intotdeauna bine sa ai la cine apela atunci cand situatia o impune. Si in chestiunile inimii veti avea parte de reusita, daca va doriti acest lucru; daca nu va intereseaza, in mod deosebit, sa puneti bazele unei relatii stabile, mai bine concentrati-va eforturile pe ceea ce va intereseaza in acest moment.



Rac

Circumstantele vor fi de asa natura incat va va fi imposibil sa stati deoparte, sa nu va implicati. Va trebui sa faceti alegeri decisive, sa precizati clar de partea cui sunteti, desi uneori ar putea fi mai bine sa va proclamati neutralitatea. Imprejurarile, insa, nu va vor permite acest confort. Chestiunile financiare vor fi, o data in plus, evidentiate; vor exista oportunitati reale de a afec profit, insa totul este sa prindeti momentul potrivit pentru a actiona. In familie, concentrati-va mai mult pe prezent, mai ales daca aveti de rezolvat unele chestiuni stringente. Solutiile pe termen lung ce privesc viata voastra personala ar putea sa apara mai clar in zilele urmatoare.



Leu

Sortii sunt de partea voastra pe toate planurile, de aceea nu se poate sa nu aveti parte de o zi reusita. Este de dorit sa mergeti inainte cu indrazneala si ardoarea care va sunt caracteristice; puteti chiar sa impingeti lucrurile pana la limitele capabilitatii voastre; provocarile va stimuleaza. Astrele va vor sustine ambitiile, atat timp cat acestea sunt obiective si isi pot gasi corespondent in realitate. Veti avea parte de suport din partea familiei si a prietenilor, insa nu trebuie sa abuzati de acesta. Chiar daca pare ca dragostea este departe, nu trebuie sa disperati, pentru ca, in realitate, s-ar putea sa fie mult mai aproape decat v-ati fi inchipuit.



Fecioara

Trebuie sa evaluati foarte clar riscurile financiare la care va supuneti atunci cand veti lua o decizie ce implica acest aspect. Exista riscul de a supraevalua anumite elemente, astfel incat sa obtineti o imagine alterata a realitatii, ceea ce ar putea determina numeroase probleme in viitorul apropiat. Nu este o zi buna pentru a imprumuta bani, mai ales prietenilor apropiati; relatiile cu ei pot fi puse in pericol. Din punct de vedere fizic, este posibil sa va confruntati cu o anumita stare de nervozitate, un disconfort care va va impiedica sa actionati asa cum sunteti obisnuiti. Fiti atenti la erori sau neintelegeri de orice fel; clarificati lucrurile pentru a nu exista probleme.



Balanta

Astazi este mai bine sa fiti mai rezervati, mai putin deschisi in relatiile cu strainii. Daca vi se cere ajutor, interveniti numai daca lucrurile sunt clare. Cele incurcate ar putea sa va puna in situatii neplacute. Nu va grabiti in ceea ce faceti, fiti atenti atat la persoanele cu care colaborati, cat si la contextul in care va aflati. Rezervati-va timp si pentru voi, mai ales daca ati trecut peste o zi stresanta; faceti in asa fel incat sa va exprimati clar in discutiile cu apropiatii, pentru a nu crea neintelegeri. Cu siguranta, cei care tin la voi nu vor avea nici o problema in a va acorda timpul necesar refacerii fortelor. Un tonus bun va va ajuta sa fiti in forma pentru urmatoarele zile.



Scorpion

Continuati seria intamplarilor norocoase, insa numai pana la un punct. La un anume moment, pe parcursul acestei zile, norocul se poate intoarce impotriva voastra, mai ales daca va veti comporta cu nechibzuinta. Relatia cu partenerul va decurge in bune conditii. Daca veti sti sa profitati de imprejurari, ati putea avea parte de momente deosebite alaturi de acesta. Atentie! Exista un risc crescut de dezechilibru financiar. Contextul astral va va oferi sprijin in rezolvarea micilor probleme in plan afectiv, insa dificultatile majore existente in relatia voastra de cuplu trebuie tratate cu multa seriozitate si implicare.



Sagetator

Climatul astral, in plan personal, se anunta oarecum problematic, cu dificultati de comunicare cu cei din jur, ceea ce poate aduce in prim plan multe neintelegeri care ar putea sa complice lucrurile. Aveti grija la starea de sanatate! Incercati sa renuntati la vicii, daca aveti, si faceti pasi concreti in adoptarea unui stil de viata cat mai sanatos. Nu va doriti probleme de sanatate, care pot constitui un handicap serios in calea proiectelor voastre de viitor. Nu cartiti daca profitul vostru pe ziua de astazi nu este pe cat de mare l-ati fi dorit. Daca e un castig, e bun, oricat ar fi acela; si nu este vorba doar de castigurile in plan financiar. Nu doar banii sunt importanti in viata!



Capricorn

Schimbarile continua in viata voastra, ceea ce implica si lucruri pozitive, dar si negative. Stresul poate sa va afecteze puternic, ceea ce va poate cauza nervozitate si stare de agitatie. Acest lucru se poate rasfrange nedorit in relatiile cu cei din jurul vostru, dar si in activitatile lucrative, asupra carora atentia voastra ar putea fi doar superficiala. Relatiile cu cei din jur ar putea fi afectate intr-o masura foarte puternica, mai ales daca va veti lasa dominati de impulsuri si va veti exprima fara sa mai tineti cont de ceea ce spuneti. Aveti grija la sanatatea sistemului nervos si a celui digestiv. Pot sa apara probleme pe aceste segmente.



Leu

Unii nori negri se vor mentine pe parcursul acesti zile si va vor intuneca orizonturile. Nu trebuie sa disperati, daca vedeti ca lucrurile nu intra pe fagasul normal. Poate ca este nevoie doar de timp pentru ca acest lucru sa se intample. Lucrati mai mult la nivel de comunicare cu cei din jur, pantru ca asta va poate salva din unele situatii destul de incurcate. Cu cat veti fi mai informati, cu atat va va fi mai usor sa intrati pe cursul evenimentelor si sa intrevedeti solutiile potrivite. Ideile originale nu va vor lipsi astazi, asa ca ar fi bine sa gasiti si modalitatile cele mai favorabile pentru a le exploata; contextele favorabille trebuie utilizate la maximum.



Pesti

Ziua de astazi va fi, in ceea ce va priveste, plina de toto felul de preocupari: pentru munca, pentru familie, pentru prieteni. Unele probleme vor tinde sa va mentina atentia ocupata mult mai mult decat ar trebui. Mai ales daca este vorba despre chestiuni minore, nu le acordati prea mult din timpul vostru, pentru ca astfel riscati sa ramaneti fara o rezolvare la probleme intr-adevar importante. Tineti cont si de parerea celor din jurul vostru, atunci cand luati decizii care-i implica. Daca veti actiona individual in aceasta privinta, veti starni situatii tensionate de care chiar nu aveti nevoie. Veti fi norocosi la bani astazi, chiar si in ceea ce priveste implicarile pe scara mai larga in aceasta directie.