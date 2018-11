Sergiu Cioclea, final de mandat: A venit timpul să las locul unui alt domn sau doamnă, plec simbolic în ultima zi de toamnă, după ce am strâns roada din acești 3 ani

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei demisionează. Anunțul a fost făcut chiar de Sergiu Cioclea în cadrul unui briefing de presă. Potrivit lui, motivele sunt atât de ordin profesional, cât și de ordin personal. În discursul să de „la revedere”, vădit emoționat, șeful BNM a punctat că odată aprobat noul plan strategic al Băncii Naționale pentru anii 2018 - 2020.



„A venit timpul să las locul atui domn sau doamne care să implementeze acest document”, a declarat Cioclea.



„Un punct important a fost ca reformele să treacă punctul de reîntoarcere. Această etapă a fost trecută, când a fost vândut pachetul la MAIB. Am fost guvernator 3 ani, unii pot spune că e puțin. Dar 3 ani într-o perioadă dificilă pot fi contabilizați dublu. Există și motive de ordin privat, dar pe care nu le voi specifica aici. Întreaga mea viață privată am subordinat-o lucrului. Vreau să plec simbolic în ultima zi de toamnă, după ce am strâns roada din acești 3 ani”, a declarat Cioclea.



Sergiu Cioclea a ținut să le mulțumească public trei persoane. Este vorba de viceguvernatoarea Cristina Harea, ministrul Finanțelor Octavian Armașu și viceguvernatorul Ion Sturzu. Totodată, șeful BNM a venit cu un apel către structurile europene să nu întrerupă programele demarate.



De menționat că Sergiu Cioclea a depus deja cererea de demisie adresată președintelui Parlamentului, Andrian Candu. În cazul în care aceasta va fi acceptată, guvernatorul BNM își va încheia activitatea la 30 noiembrie curent.



Sergiu Cioclea a fost numit Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei în aprilie 2016. Anterior acesta a ocupat funcția de director gerant, șef al Departamentului Finanțe Corporative pentru Rusia și țările ex-sovietice în cadrul grupului BNP Paribas (2008-2015).



Potrivit legislației, guvernatorul BNM este numit în funcție de Parlament la propunerea șefului Legislativului. Legea nu prevede un termen limită pentru aceasta. Anterior, după demisia lui Dorin Drăguțanu funcția a fost vacantă timp de mai bine de jumătate de an.

În lipsa guvernatorului BNM, atribuțiile acestuia sunt preluate de prim-viceguvernator, funcție suplinită în prezent de Vladimir Munteanu.