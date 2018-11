Denis Ureche, omul care a spart tăcerea la TV8, despre furtul miliardului: „De ce să începem cu Gacikevici? Putem merge mai departe, la Țopa!”

Denis Ureche, invitatul jurnalistei Mariana Rață, moderatoarea emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, a făcut mai multe declarații care confirmă investigațiile jurnalistice efectuate de către Zeppelin.md, privind compania off-shore ce aparține condamnatului Veaceslav Platon, Kelway Trading, unde au ajuns banii din miliardul furat. Ureche a declarat că raportul Kroll 1 explică exact cum s-a produs frauda bancară și că investigațiile ar trebui începute nu doar de la Gacikevici, un fost administrator al BEM, dar de la Viorel Țopa, care în perioada anilor 1999-2001, a deținut funcția de director al Bănci de Economii. În prezent despre Țopa se spune că ar fi unul din finanțatorii PPPDA-ului condus de Andrei Năstase.



„Banii nu au ajuns doar într-un off-shore, off-shore-uri au fost mai multe… în renumitul Kelway Trading s-au scurs toți banii. Din banii furați au fost procurate active, de exemplu în Italia. În această țară s-au cumpărat foarte multe hectare de teren, în zona Lacului Garda, care este o zonă rezidențială și foarte scumpă a Italiei. S-au mai procurat și alte lucruri personale, cum ar fi de exemplu apartamente pe malul mării în Bulgaria, mașini de lux și altele.”, a explicat Ureche.



Kelway Trading S.A., este o companie off-shore înregistrată în Panama, cu conturile în băncile din Letonia, care aparține condamnatului Veaceslav Platon, folosită atât în spălătoria de bani rusească, cunoscută sub numele de Laundromatul rusesc, cât și în frauda bancară moldovenească, Miliardomatul moldovenesc, sau jaful secolului. Transferuri de la off-shorul lui Platon, Kelway Trading, au primit și frații de dosar, Victor și Viorel Țopa, dar și companiile lui Vlad Filat, cum ar fi SRL Caravita.



Inivitatul Marianei Rață a mai declarat că toată schema privind jaful bancar din Republica Moldova a fost deja publicată în raportul Kroll 1 și nu trebuie de ateptat alte rapoarte. Ureche a confirmat că fostul Președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, este unul din beneficiarii creditelor neperformante. Ureche a mai spus că o altă parte din banii furați, au ajuns la Ion Lambantu, care ulterior a fost presat și ar fi cedat banii lui Vlad Filat.



„Raportul Kroll 1 ne dă răspuns la întrebarea unde au plecat banii din miliardul furat. Raportul Kroll 1 ne arată perfect cum a fost devalorizat sistemul bancar, cum a fost comisă această crimă financiară. Toate tranzancțiile arătate de către compania Kroll în primul raport, au fost făcute în perioada 17 și 18 august 2012. Până la acea perioadă, din data de 30 iulie 2012, pot greși aici o zi, Ion Lambantu a fost arestat de către Procuratura Anticorupție, pe dosarul „Alegor Comerț”, ulterior pe acest dosar a fost condamnată o altă persoană. Apoi Lambantu a cedat banii și a fost eliberat, asta el mi-a spus, dar nu mi-a dat și nume. La acel moment era învinuit Vlad Filat, că la el ar fi ajunși banii luați de Lambantu, dar eu n-am asistat la careva discuții în sensul dat și nici probe nu am. Probabil Lambantu ar trebui audiat ca să spună cui a dat banii, cu toate că Procuratura deja cunoaște și fără declarațiile lui. În principiu, audierea lor nu mai contează deoarece se cunoaște totul, de la și până la. Raportul Kroll 1 a arătat cum pe data de 17, 18 august 2012 au fost făcute toate tranzacțiile și la Unibank și la Banca Socială și în Banca de Economii. Kroll 1 a arătat cum aceleași companii au transferat banii și au împrumutat bani unor persoane din stat chiar, foști Președinți de țară (n.r. Petru Lucinschi), ca să cumpere de la 4,5 % până la 5% din unele bănci. Acest fapt este deja probat.„, a devăluit Denis Ureche.



Denis Ureche a mai declarat că în viziunea lui, criminalul principal în frauda bancară ar fi Banca de Economii, anume BEM ar fi furat banii din sistemul bancar al Republicii Moldova și această bancă ar trebui condamnată ca și persoană juridică.



Fiind întrebat de către moderatoarea emisiunii dacă este corectă ipoteza promovată de presa moldovenească, precum că o înțelegere de a fura banii din sistemul bancar a fost făcută în perioada când Ilan Șor era director al consiliului de aministrare la BEM sau dacă Gacikevici este parte a acestei scheme, Denis Ureche a declarat că Șor nu este cel mai mare rău din acest dosar, iar investigațiile ar trebui începute din perioada când Banca de Economii era administrată de către Viorel Țopa.



„Ilan Șor nici pe departe nu este cel mai mare rău din dosarul furtului bancar. Noi ar trebui să o luăm și până la Gacikevici și să începem cu Viorel Țopa de exemplu! Când vorbim despre frauda de la BEM, trebuie să luăm toată istoria.”, a punctat Ureche.



Ulterior, Mariana Rață a declarat că Viorel Țopa va fi contactat de către TV8 pentru a comenta declarațiile făcute de Ureche.



În aceeași emisiune, Denis Ureche a mai spus că o parte din presa moldovenească promovează o minciună când spune că discuțiile despre furtul bancar ar fi avut loc la Hotelul Nobil. De asemenea, acesta a mai declarat că Mihail Gofman este un profesionist și a purtat mai multe discuții cu el în perioada 2012-2013 și că Gofman cunoaște cine a furat miliardul.



Recent, fostul procuror de la CNA, Mihail Gofman, a oferit un interviu exclusiv în care a declarat că autorul și beneficiarul furtului miliardului este Veaceaslav Platon, supranumit și raiderul numărul 1 din spațiul CSI.



La finalul emisiunii, Denis Ureche și-a exprimat toată admirația față de șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, declarând că acesta nu face parte din nici un grup de interese și are viziuni noi în domeniul Procuratorii. Tot Viorel Morari a fost cel care a anunțat că Veaceslav Platon a fost dat în căutare internațională, apoi în colaborare cu serviciile din Ucraina, Platon a fost reținut la Kiev și trimis în Republica Moldova pentru a fi condamnat în dosarul privind furtul miliardului. Ureche s-a arătat convins că în curând va fi elucidată și frauda bancară.



„Eu v-am explicat și nu odată că Viorel Morari nu face parte din nici un fel de grup de interese, el este un Procuror aparte, el a fost învățat din străinătate și are viziuni noi în domeniul Procuraturii. Procuratura se va schimba, cum și frauda bancară va fi elucidată. Noi nu putem vorbi la ziua de astăzi că Procuratura ca și sistem este o problemă. Nu, nu, Doamne ferește. Viorel Morari nu și-a permis niciodată să condamne oameni nevinovați și să-i tragă la răspundere.”, a punctat Denis Ureche.



Telegraph Moldova amintește că Denis Ureche este un condamnat penal în dosarul miliardului furat și este un fost manager la compania ProAquaCom.