Soldatul care aproape a murit în timp ce a dezertat din Coreea de Nord vorbește public pentru prima dată

Militarul nord-coreean care a dezertat în Coreea de Sud în 2017 este fiul unui general, dar susţine că majoritatea tinerilor din Coreea de Nord nu îi sunt loiali lui Kim Jong-un, conform unui ziar japonez, scrie The Guardian.

Fuga lui Oh Chong Song prin satul Panmunjom de la graniţă, în timp ce soldaţii nord-coreeni trăgeau asupra lui, a fost un subiect discutat la nivel internaţional în 2017.

Oh, în vârstă de 25 de ani, este fiul unui ofiţer de rang înalt, conform ziarului japonez Sankei Shimbun.

În ciuda faptului că a fost născut într-o poziţie privilegiată, el nu este fidel conducerii statului nord-coreean. „În Coreea de Nord, oamenii, în special generaţia tânără, sunt indiferenţi unii faţă de ceilalţi, faţă de politică şi lideri şi nu există niciun sentiment de loialitate”, a precizat el.

Oh se simte „indiferent” faţă de Kim Jong-un şi nu este interesat de felul în care prietenii lui îl văd pe liderul nord-coreean.

„Probabil 80% din generaţia mea se simte indiferentă şi nu are niciun fel de loialitate”, a afirmat el.

„Este normal să nu fii interesat sau loial din moment ce sistemul ereditar este luat ca atare, indiferent de incapacitatea de a hrăni oamenii”, a precizat Oh.

Oh a negat informaţiile din Coreea de Sud conform cărora este acuzat de crimă în Coreea de Nord.

După nişte probleme nespecificate cu prietenii, se arată în articolul din Sankei, el a început să consume băuturi alcoolice. Când se afla în drum spre postul său, el a trecut ilegal de un punct de securitate şi, temându-se că va fi executat, a decis să continue să meargă.

„M-am temut că aş putea fi executat dacă mă întorc aşa că am trecut graniţa”, a afirmat el, adăugând că nu are niciun regret. Ziarul susţine că serviciile secrete japoneze au confirmat identitatea lui Oh.

Un videoclip scurt postat pe site-ul ziarului îl arată pe Oh purtând o geacă neagră şi o bluză albă, vorbind cu un accent nord-coreean. Nu îi este dezvăluită faţa.

„Simţeam că suntem la un pas de război cu SUA”, a afirmat Oh. El a adăugat că îi înţelege pe foştii colegi care au tras în el: „Dacă nu ar fi tras, ar fi fost pedepsiţi aspru. Aşa că dacă aş fi fost în locul lor, aş fi făcut la fel”.