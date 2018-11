Ce spun astrele azi, 19 noiembrie

Berbec

Aveti nevoie de ceva mai mult timp ca de obicei, pentru procesarea sentimentelor, dar si a evenimentelor; ceva va impiedica sa operati mai repede, undeva exista o intrerupere in circuit. Este posibil sa va confruntati cu unele probleme legate de finante, de proprietati, de unele planuri care nu vor deloc sa iasa asa cum v-ati fi dorit. Este posibil sa apara unele frustrari care sa sporeasca starea de tensiune; izbucnirile impulsive sunt putin probabile, insa nu imposibile, mai ales in situatii limita. Pe masura ce evenimentele avanseaza, perspectivele se vor largi, acest lucru putand fi de ajutor in a dezvolta perceptii mai clare asupra evenimentelor; depinde de voi cum va veti orienta, pentru a spori aceasta claritate.



Taur

Pot sa apara, inca de dimineata, neintelegeri in privinta unor valori de baza, a unor metode uzuale, discutiile putand lua o turnura tensionata, nedorita. S-ar putea ca, la un moment dat, sa va situati in defensive, in urma unor atacuri neasteptate, de unde va asteptati mai putin. Nu va bazati foarte mult pe altii, in demersurile pe care le veti initia; doar pe persoanele mai apropiate, dar si relatia cu acestia trebuie cultivate, astfel incat reactiile sa fie, la momente dificile, cea asteptata. Mersul inainte al proiectelor pe care le-ati initiat ar putea fi amenintat de evolutiile incontrolabile ale acestei zile. Conversatiile vor decurge greu si nu vor aduce rezultate care sa conteze. Nu va fi deloc o zi reusita, care sa va ofere satisfactiile dorite.



Gemini

Unele conflicte la care nu va asteptati s-ar putea sa apara inca de la primele ore ale diminetii; va trebui sa interveniti ca si mediatori. Nu va fi o solutie fericita sa stati deoparte, pentru ca lucrurile ar putea sa evolueze intr-o directive nedorita. Este posibil sa experimentati frustrare, furie, sentimente care, in unele cazuri, va fac de nerecunoscut. Luarea deciziilor ar putea fi influentata negativ de aceasta stare de spirit. Va fi nevoie sa va calmati, pentru a putea gandi la rece deciziile cele mai potrivite. Si relatiile cu familia ar putea fi perturbate, influentate negativ de starea proasta de spirit. Interrelationarea la nivel social, principalul vostru atu, va fi viciata.



Rac

Unele presiuni, venite din diverse directii, ar putea avea impact negative asupra relationarii pe ziua de astazi; este posibil sa apara neintelegeri, sa se raneasca sentimente, inclusiv ale voastre. In plan profesional, nu este indicat sa incercati sa manevrati evenimentele in functie de dorintele voastre proprii, mai ales daca este vorba despre o activitate care se desfasoara in echipa. Ar servi foarte mult o vedere pozitiva asupra lucrurilor, putin optimism care sa va impulsioneze in directia corecta. Energiile nu lipsesc, doar ca se lasa mai greu reperate. In masura in care timpul va ermite, puteti sa va aplecati asupra cercetarii, contemplatiei, meditatiei chiar. Este posibil ca astfel sa aflati care este elemental care lipseste pentru ca ecuatia voastra sa fie completa.



Leu

Inca de dimineata, dispozitia voastra se arata schimbatoare, in conditiile in care, se pare caexista o serie de informatii inca necunoscute si o agenda ascunsa. Evenimente din trecut pot sa intervina si sa tensioneze atmosfera, in momente in care chiar va simtiti impliniti, iar acest lucru va creaza o stare de nervozitate pe care nu o veti putea ascunde. Va fi greu sa initiati conversatii, sa stabiliti relatii, in conditiile in care simtiti ca unele chstiuni va sunt ascunse; totusi, trebuie sa va ganditi ca poate scopul nu este acela de a va face rau, ci poate ca asa trebuie sa fie. Solutiile problemelor s-ar putea sa fie neobisnuite, dar sa se dovedeasca, in final, foarte folositoare.



Fecioara

Provocarile va confera, de cele mai multe ori, o stare de nervozitate; este, insa, nevoie sa invatati cum sa va folositi de astfel de imprejurari, sa incercati sa utilizati eventualele obstacole care ar putea sa apara in favoarea voastra. Evitati, pe cat posibil, situatiile tensionate, care va pot face foarte mult rau; sunteti persoane sensibile, empatice, astfel incat puteti resimti foarte usor o astfel de situatie, nu doar la nivel psihic, ci si fizic. Spre finalul zilei veti avea posibilitatea sa va perfectionati strategiile, mai ales daca veti obtine o perspectiva mai larga, mai completa asupra a ceea ce se intampla. Ambitiile mai mari trebuie insotite de munca mai multa, de eforturi mai consistente.



Balanta

O oarecare iritabilitate, prezenta inca de la primele ore ale diminetii, ar putea sa va scoata din ritumul obisnuit si reprezinte o piedica importanta in calea atingerii obiectivelor voastre pe ziua de azi. Poate ca este momentul sa o lasati putin mai moale, sa va ganditi mai bine la ceea ce faceti, sa va concentrati pe abordari mai realiste. Unele chestiuni va vor ramane ascunse, iar acest lucru va cauzeaza frustrari. Starea de spirit se poate irautati din aceasta cauza, ceea ce nu va ajuta deloc in plan profesional si va pune probleme serioase si in plan personal, mai ales daca nu tineti cont ca problemele de la serviciu trebuie sa ramana acolo; conflictele pot sa apara usor in familie, daca va veti descarca aici frustrarile accumulate in timpul zilei, prin alte parti pe unde ati activat.



Scorpion

Ziua incepe cu sentimente de insecuritate, care va pun intr-o situatie incomoda sau va tensioneaza anumite relatii, care s-ar putea dovedi importante, la un moment dat. Deciziile luate sub presiunea evenimentelor, “la cald”, daca vreti, nu sunt niciodata cele mai bune. Aveti tendinta de a renunta greu la vechile obiceiuri, la vechile idei si planuri; aceasta incrancenare in apararea propriei voastre pozitii intr-o chestiune sau alta va poate impiedica sa vedeti latura pozitiva a situatiilor respective. Daca va veti dovedi cat de cat maleabili, veti observa ca lucrurile se usureaza din ce in ce mai mult. Relatiile in familie se vor coagula mai usor, comunicarea va fi mai fluida, iar problemele existente se vor rezolva mai simplu.



Sagetator

Exista o tendinta accentuata de a va agata de trecut, de anumite evenimente care v-au marcat intr-un moment sau altul. La trecut este bine sa va ganditi doar prin prisma invatamintelor pe care le-ati putea trage, a lectiilor pe care le-ati putea invata. Nu are rost sa va cantonati prea mult in astfel de evenimente, sa staruiti cu gandul prea mult asupra lor; pierdeti timp pretios, pe care-l puteti folosi mai cu folos. Daca aveti chestiuni nerezolvate, finalizati-le cat mai repede si treceti mai departe. Acest lucru este extrem de important. De-a lungul zilei, pe masura ce activati, s-ar putea sa apara si unele frustrari, mai cu seama in plan profesional, din diverse motive; totusi, odata cu trecerea timpului, perspectivele se vor schimba si este posibil ca lucrurile sa se imbunatateasca.



Capricorn

Ambitiile constructive sunt bune, va motiveaza, insa daca exagerati in acest sens, lucrurile pot lua rapid o turnura negativa, atat in ceea ce priveste activitatea voastra, cat si pe voi insiva. Este nevoie sa faceti ajustari, in functie de context si de chestiunea in cauza. In plan personal, este bine sa va organizati treburile facand liste; ce e scris devine clar in capul vostru si mult mai usor de pus in practica; in plus, evitati sa faceti risipa – de timp, de energie, de bani. Nu duceti lipsa de creativitate, asa ca va puteti lansa in creionarea de proiecte; cereti parerea si celor din jur, care sunt direct vizati de ceea ce se intampla.



Varsator

Cinismul nu prea va aranjeaza, nici nu vi se potriveste prea mult; de obicei sunteti deschisi si spuneti omului clar in fata ce aveti de spus. Totusi, exista si circumstante in care trebuie sa va ajustati in functie de interlocutori, asa ca, in unele cazuri, o astfel de atitudine se poate justifica. O anume intamplare pe care, de obicei, o evitati, va poate atrage atentia in mod deosebit, chiar rascolindu-va din punct de vedere psihic. Este foarte posibil ca acest fapt sa reprezinte declansatorul unor trairi emotionale deosebite. Veti avea nevoie de sprijin din partea persoanelor foarte apropiate si il veti primi, neconditionat; acest lucru mai atenueaza din posibilele efecte negative care ar putea sa apara.



Pesti

Relationarea cu cei din jur ar putea sa fie putin cam tensionata astazi, mai ales daca resimtiti din plin tensiunea legata de nevoia de a reusi neaparat; este necesar sa va corelati asteptarile cu posibilitatile. Pe masura ce evenimentele se desfasoara, este posibil ca perspectivele voastre sa se largeasca, ceea ce va poate ajuta sa va reajustati planurile, sa le aduceti la o forma mai concordanta cu realitatile. Astazi se va pune mare pret pe sinceritate; veti pune pret, mai mult ca de obicei, pe discutii despre familie, despre intamplari din trecut, va veti aminiti cu placere de momente haioase din copilarie, tinerete, care va vor binedispune si va vor da energia necesara pentru amerge inainte.