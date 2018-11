Remedii în caz de arsuri din accidente casnice. Ce funcționează și ce nu, dacă te arzi la gătit, cu fierul de călcat sau cu produse chimice

Unele dintre cele mai frecvente accidente casnice sunt arsurile. Cu fierul de călcat, la aragaz, cu produse chimice sau cu apă fierbinte. Care dintre aceste remedii în caz de arsuri din accidente casnice funcționează cu adevărat?



Remedii în caz de arsuri, care funcționează



1. Apa rece. În cazul oricărui tip de arsură, primul lucru pe care e bine să-l faci este să scufunzi partea arsă în apă rece. Este sfatul Dr. Álvaro González Miranda, specialist în chirurgie plastică și arsuri. Apa rece calmează usturimea. Apa rece de la robinet este suficientă. Nu e nevoie de gheață.

În cazul contactului cu o substanță caustică, este mai bine să fie aplicat un jet de apă. Apa trebuie să îndepărteze substanța de pe piele. Prin scufundare, substanța se diluează în apa din vas și rămâne prezentă. Partea afectată trebuie menținută sub jetul de apă timp de 10-15 minute. În acest fel, se calmează usturimea, iar substanța este îndepărtată.



2. Cremă hidratantă. Dacă nu s-a distrus pielea, se poate aplica o cremă hidratantă obișnuită. Rehidratarea țesutului ajută la calmarea usturimii, dar și la vindecare.



3. Aloe vera. Există produse sub formă de unguente, sau sub formă de gel. Și mai bună ar fi o frunză secționată, în caz că deținem planta în casă.



4. Albușul de ou. Spargi un ou, separi albușul de gălbenuș și îl pui într-o ceașcă, la frigider. Când albușul se usucă, reîncepe usturimea. Atunci, scoți ceașca din frigider și repeți operația.



5. Compresa sterilă este bună pentru a proteja locul de atingere și de traumatisme ulterioare. Însă numai dacă pielea a rămas la locul ei. Dacă nu, aplică compresa fără s-o apeși și fixeaz-o provizoriu cu leucoplast doar pe margini. Cu arsura astfel protejată, mergi la dezinfectat și pansat la un cabinet medical.



Remedii în caz de arsuri, inutile sau dăunătoare



1. Zeama de lămâie. Nu este dezinfectantă, nu este reparatoare. În schimb, în contact cu terminațiile nervoase sensibilizate, provoacă multă usturime.



2. Alcoolul medicinal. Ca și zeama de lămâie, va produce usturime mare. Iar dacă am suferit o arsură chimică, aceasta se poate agrava. Substanțele au obiceiul să reacționeze între ele.



3. Iaurtul poate conține o mulțime de bacterii care atât așteaptă. Având de-a face cu pielea parțial distrusă, au cale liberă către țesutul de sub piele și infecția este ca și sigură.

4. Uleiul de măsline nu este hidratant, este doar ușor emolient. Nu ai ce face cu el decât în faza de cicatrizare, când rămâne pielea aspră.



5. Unguentele de tot felul, când pielea este distrusă. Dacă bariera protectoare nu mai funcționează, contactul cu orice substanță care nu este sterilă poate duce la infecție.



Cum îți dai seama de gravitatea arsurii?



1. După culoare. Dacă este roșie, înseamnă că sângele circulă alert în zona afectată. Dacă este mai degrabă albă, înseamnă că vasele de sânge din apropierea suprafeței – capilarele – sunt distruse. În acest caz, arsura este mai gravă.



2. După elasticitate. Dacă apeși, locul trebuie să se albească și să se adâncească. După eliberare, trebuie să revină la formă și la culoare. Dacă nu revine, înseamnă că țesutul și-a pierdut elasticitatea, deci este grav afectat.



3. După sensibilitate. Paradoxal, dacă te ustură, e de bine. E semn că terminațiile nervoase au scăpat cu viață și reacționează. Dacă nu simți usturime, înseamnă că s-au distrus ceva terminații nervoase.



4. După starea pielii. Dacă pielea nu s-a detașat, sau s-a ridicat și a format o pustulă, sunt șanse mari de vindecare naturală. Dacă pustula s-a spart sau nici nu s-a format, dacă se vede direct carnea, arsura e serioasă.



5. După suprafața afectată. Chiar dacă nu pare prea profundă, arsura pe suprafață mare pune probleme specifice. Este greu de gestionat. Spălatul, îmbrăcatul, așezatul și dormitul vor fi dificile o vreme. De asemenea, supravegherea evoluției este mai dificilă.



În toate cazurile în care consideri că arsura are o gravitate care îți depășește competența, mergi la medic. Un dermatolog se va descurca cu problema ta. Dacă îți este mai la îndemână, mergi la orice serviciu de urgență și traumatologie.