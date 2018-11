Candu, despre raportul anchetei Open Dialog: Această fundaţie este o schemă a Serviciilor Secrete ale Rusiei împotriva Moldovei, Poloniei şi Ucrainei

Fundaţia Open Dialog este un vehicul şi o schemă folosită de Serviciile Secrete ale Federaţiei Ruse împotriva statelor cum sunt: ţările baltice, Polonia, Ucraina şi Republica Moldova. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, după ce astăzi în Legislativ a fost examinat raportul anchetei privind amestecul Fundaţiei "Open Dialog" în treburile interne ale ţării şi finanţarea ilegală a unor partide.



"Lucrurile sunt destul de grave, deoarece, mă refer la cele constatate de comisie, această fundaţie înregistrată în Polonia, dar care are ca fondatori cetăţeni inclusiv a Federaţiei Ruse, îşi are susrsele de finanţare din tranzacţii cu Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse, livrare de echipamente militare în statele implicate în conflicte regionale, plăţi din zone off-shore cu traseu şi provenienţă dubioasă cunoscută, schema de spălare de bani la care ne-am referit când vorbim de laundromatul rusesc şi chiar sunt surse de finanţare din frauda bancară produsă în republica Moldova.



Din informaţiile furnizate de comisie, s-a constat că această fundaţie este un vehicul şi o schemă folosită de serviciile secrete ale Federaţiei Ruse împotriva statelor cum sunt: ţările baltice, Polonia, Ucraina şi republica Moldova.



Persoanle implicate, inclusiv cele din Crimeea, cetăţeni ruşi, ai Kazahstanului, unii fugari, unii în căutare internaţională, unii cu dosare pierdute, nu sunt altceva decât cei care fac parte din războiul hibrid pornit de Federaţia Rusă împotriva unor state, inclusiv Moldova", a precizat Andrian Candu.



Totodată, şeful Legislativului a menţionat că, cu regret, această fundaţie a atras conştient sau inconştient, intenţionat sau prin imprudenţă, persoane politice din ţara noastră:



"Aceste persoane ca Maia Sandu, Andrei Năstase, sau alţi exponenţi care sunt menţionaţi în raport au fost atrase de această fundaţie în luptele, inclusiv împotriva Republicii Moldova în interesul Rusie.



Aceste acţiuni dacă sunt intenţionate presupun infracţiunea trădarea de stat sau a Republicii Moldova. Întrebarea este dacă politicienii noştri au ştiut ceea ce fac împotriva ţării, au avut intenţia să aducă prejudicii, inclusiv materiale Republicii Moldova şi situaţiei ecomice din ţară, sau au făcut-o din necunoştinţă de cauză. Cu regret, Comisia care a lucrat în Parlament nu a avut ocazia să dialogheze cu aceste persoane şi să află mai multe informaţii. Nu ne referim în cazul de faţă la un bilet sau la cheltuieli de hotel, nu vorbim de aceşti bani, dar am fi vrut să ştim în ce alte împrejurări au acţiunat cu această fundaţie, ce au discutat, ce informaţii s-au solicitat pentru a constata clar întreaga imagine a lucrului Serviciilor Secrete ale Rusie în Moldova".



Andrian Candu a precizat de ce raportul a fost discutat în plen şi cu uşile închise.



"Raportul a avut şi informaţii confidenţiale, motiv pentru care a fost nevoie pentru un moment de a întrerupe şedinţa plenului pentru public, apoi am revenit la discuţii în format deschis. Partea secretă discutată în plen se referă la companiile implicate în finanţare, conturi bancare, sumele transferate şi schemele de spălare de bani. Această informaţie, la ora actuală, este în investigaţie internaţională în mai multe state. Cei care au furnizat această informaţie ne-au rugat ca să nu fie folosită în mod public, deorece aceste investigaţii încă se desfăşoară şi vor servi ca probe în dosare în aceste ţări. Mă refer la companiile implicate în spălarea banilor, sccheme de spălare a banilor, beneficiari", a subliniat Candu.



Potrivit Preşedintelui Parlamentului, raportul va fi expediat autorităţilor Republicii Moldova care vor investiga în continuare cazul: Procuratura Generală, CNA, SIS şi Serviciul de spălare de bani.



"De luni, voi da indicaţii ca acest raport să fie tradus în limba engleză şi să fie expediat în adresa Uniunii Europene, Consiliul Europei, OSCE, NATO şi câteva state care sunt menţionate în raport: Polonia, Ucraina, România, Ţările Baltice, SUA, deoarece sunt inforamţii ce ţin de securitate inclusiv a acestor ţări", a conchis Andrian Candu.



Amintim că, luni, liderii PAS şi PPDA au refuzat din nou să participe la audierile Comisiei parlamentare, care examinează implicarea Fundației "Open Dialog" în politica internă a ţării, dar şi finanţarea unor partide. Ajunşi la uşa Parlamentului, Maia Sandu şi Andrei Năstase au cerut repetat ca şedinţa să fie publică, deşi acest fapt contravine legii, după care au făcut cale întoarsă.



Deşi Maia Sandu şi Andrei Năstase resping orice legătură directă cu Fundaţia "Open Dialog", în mediul online au apărut mai multe fotografii care demonstrează că cei doi ar fi participat la cel puţin două evenimente organizate cu suportul acestui ONG, acuzat că face lobby pentru infractori periculoși, beneficiază de finanțări dubioase și livrează echipament militar în Donbas.



În această vară, şefa ONG-ului, Ludmila Kozlovska, a fost expulzată din UE pentru legături cu serviciile speciale ruseşti. Recent, la Varşovia, delegați din mai multe țări OSCE au acuzat fundația că face lobby pentru infractori periculoși, beneficiază de finanțări dubioase și livrează echipament militar în Donbass.



Jurnaliştii de la Zeppelin au scris anterior că Fundația "Open Dialog", finanțată de controversatul oligarh Muhtar Abliazov, a făcut lobby în Europa și pentru partidele conduse de Maia Sandu şi Andrei Năstase. În această schemă figurează și interlopul Veaceslav Platon.