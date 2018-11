PENIBIL! Fake news-ul de la TASS și RIA Novosti este tirajat de TV8!

Postul de televiziune TV8, afiliat PAS și PPDA tirajează falsul grosolan, publicat de presa de la Moscova, potrivit căruia cetățenii moldoveni, aflați peste hotarele țării, ar trebui, la fiecare jumătate de an, să declare că sunt vii, pentru a primi pensii. TV8 publică și câteva reacții ale unor moldoveni stabiliți în Federația Rusă, pentru a amplifica efectul materialului.



Publicarea acestui fake news este stranie, ținând cont de faptul că Parlamentul Republicii Moldova a dezmințit deja informația respectivă, distribuită către abonați de agențiile ruse TASS și RIA Novosti. Serviciul de presă al Legislativului a precizat că există un proiect de lege legat de pensionarii de peste hotare, dar care prevede facilități suplimentare pentru ei.



”Regretăm distribuirea fake news și atenționăm că un proiect de lege legat de pensionarii care locuiesc în afara țării este înregistrat în parlament și stipulează facilități suplimentare pentru această categorie de persoane. În particular, inițiativa legislativă semnată de președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Valentina Buliga, prevede că persoanele care și-au stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale, depun cererea de pensionare și actele necesare la organul teritorial de asigurare socială de la ultimul domiciliu din Republica Moldova, care se înregistrează în mod obligatoriu. Autoarea argumentează propunerea prin dreptul constituțional la pensie al cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de viza de reședință”, se spune în comunicatul Parlamentului.