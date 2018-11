Ce spun astrele azi, 15 noiembrie

Berbec

Prea multa vorbarie poate sa strice. Mai ales atunci cand divulgati anumite secrete persoanelor nepotrivite. Fiti ceva mai rezervati din acest punct de vedere. Relatiile cu prietenii ar putea fi afectate, daca veti adopta o atitudine dominatoare, rigida. Anumite probleme de natura pecuniara pot sa apara si sa va strice ziua. Nu va pierdeti timpul cu chestiuni care nu va satisfac. Inclusiv din punct de vedere sentimental, este bine sa evitati a petrece timpul cu persoane a caror companie nu va influenteaza cu nimic in sens pozitiv. Gasiti o mai buna intrebuintare pentru petrecerea timpului vostru. Exista posibilitati de a gasi un nou job, pentru cei care cauta, insa nu intotdeauana va fi varianta cea mai potrivita.



Taur

Ziua de astazi va fi ceva mai dificila, deoarece dispozitia voastra nu va fi dintre cele mai bune. Mai bine zis, ziua va fi dominata de schimbari radicale de dispozitie, trecand rapid de la o extrema la alta, ceea ce este obositor atat pentru voi, cat si pentru cei din jur. In aceste conditii, nu este cazul sa va implicati in cine stie ce intreprinderi majore, sa luati decizii importante pentru azi sau pentru viitor. Este foarte posibil sa apara si complicatii in viata conjugala, mai ales daca partenerul nu are starea necesara pentru a va intelege sau daca voi nu comunicati asa cum trebuie, ceea ce este foarte probabil. Ganditi-va cum puteti face sa va relaxati si sa va odihniti, pentru a va reveni, cat de cat, la normal.



Gemeni

Din cauza dificultatilor ce ar putea sa apara in plan profesional, este posibil ca dispozitia voastra sa fie destul de negativa, ba chiar cu o tenta de depresie. Trebuie sa fiti constienti ca aceasta este doar o faza, ca astfel de situatii pot sa apara oricand si ca ele pot fi rezolvate doar cu calm si luciditate. In nici un caz nu aduceti acasa problemele de la serviciu! In relatiile familiale, dati dovada de intelepciune si manifestati-va flexibili si usor de abordat in relatiile cu partenerul si copiii; tonul calm si relaxat, precum si atitudinea rabdatoare pot face minuni in oricare dintre discutiile avute cu cei cu care veti relationa astazi, nu doar in privinta membrilor familiei.



Rac

Este o zi favorabila revenirilor in plan sentimental. Aveti mare grija la tendintele de santaj emotional, care par astazi a fi mult mai manifeste decat in alte zile. Implicati-va in proiecte ambitioase, numai in masura in care sunteti siguri ca puteti face fata. Daca aveti dubii in privinta competentelor voastre in cadrul unor astfel de prioiecte, mai bine fiti mai rezervati, pentru ca astfel nu veti reusi decat sa va puneti intr-o lumina proasta. Este o zi potrivita pentru a va pune ordine in situatia financiara, pentru a va gandi la investitii profitabile pe termen lung si la modalitati de reducere a cheltuielilor inutile.



Leu

Realismul este foarte bun, mai ales daca aveti de-a face cu chestiuni de mare importanta. Este bine sa va mentineti pe panta luciditatii si obiectivitatii si sa nu va consumati energiile faurind planuri fanteziste, care, cu siguranta, se vor finaliza cu esec. Solutiile vor fi, in acest caz, la indemana. In plan personal, exista riscul de a rupe relatii de durata, in conditiile in care ajungeti la concluzia ca acest lucru este ceea ce trebuie facut. Nu are rost sa prelungiti anumite situatii care, oricum, nu ar avea o finalitate fericita. Fiti mai indulgenti cu voi insiva si respectati-va propriile limite; epuizarea nu va va auta cu absolut nimic.



Fecioara

Este o zi in care va trebui sa faceti fata unor divergente aparute in familie, din caza unor viziuni diferite legate de unele proiecte pe care doriti sa le puneti in aplicare. Manifestati o atitudie concilianta, mai lasati cate putin si de la voi, astfel incat lucrurile sa nu se precipite. Nu este intelept sa abuzati de propriile capacitati fizice astazi, caci orice exces din acest punct de vedere isi va face rapid resimtite efectele, care vor sta la baza unor probleme suplimentare de care chiar nu aveti nevoie. Adoptati o dieta mai echilibrata, daca observati ca ati trecut deja pe panta exceselor, in utlima perioada; mncarea de proasta calitate poate sa va dauneze foarte mult.



Balanta

La locul de munca trebuie sa fiti foarte prudenti in actiunile voastre, sa va masurati foarte atent fiecare din miscarile pe care aveti de gand sa le efectuati. Exista si un oarecare risc de accidentare, dar, mai degraba, pericolele vin din partea unor persoane rau intentionate, care ar putea sa incerce sa arunce asupra voastra vina pentru decizii gresite pe care ei insisi le-au luat. Va trebui sa fiti mult mai susceptibili fata de cei alaturi de care va desfasurati activitatea, mult mai atenti la semnalele care va sunt trimise. Fiti atenti la eventuale sentimente de tristete ce ar putea sa apara fara o justificare obiectiva; riscul de a dezvolta depresie este crescut.



Scorpion

Consolidarea legaturii sentimentale cu partenerul de relatie sau reusita unui proiect de suflet pentru voi, vor fi genul de elemente ce vor da o conotatie pozitiva zilei de astazi. In nici un caz, nu aduceti acasa problemele de la serviciu! Pentru cei singuri, este o zi favorabila punerii bazelor unei relatii statornice. Aveti grija la modul in care abordati intalnirile cu persoanele de sex opus care va sunt pe plac din acest punct de vedere; exprimarea oportuna a sentimentelor este un element important in perisajul emotional al acestei zile. Situatia materiala va fi satisfacatoare, mai ales daca veti pastra un echilibru echitabil intre venituri si cheltuieli.



Sagetator

Din pacate, dragostea la prima vedere nu va avea un viitor prea promitator astazi; ocaziile nu vor lipsi, insa perspectivele vor lasa, in mod clar, de dorit. Va fi amuzant, distractiv sa flirtati, insa nu trebuie sa va faceti prea mari sperante pentru viitor. Auspiciile pentru a pune bazele unei relatii de durata nu va sunt deloc favorabile. Daca va veti manifesta curajul si increderea in sine, cu siguranta ca multe dintre intreprinderile voastre din domeniul profesional se vor finaliza cu rezultate pozitive; eforturile depuse vor fi rasplatite. Va fi dificil sa relationati cu cei din cercul familial, asa ca trebuie sa va pregatiti psihic sa faceti fata unor dispute.



Capricorn

Din pacate, dragostea la prima vedere nu va avea un viitor prea promitator astazi. Va fi amuzant, distractiv sa flirtati, insa nu trebuie sa va faceti prea mari sperante pentru viitor. Auspiciile pentru a pune bazele unei relatii de durata nu va sunt deloc favorabile. Daca va veti manifesta curajul si increderea in sine, cu siguranta ca multe dintre intreprinderile voastre din domeniul profesional se vor finaliza cu rezultate pozitive; eforturile si implicarea voastra vor fi rasplatite pe masura. Va fi dificil sa relationati cu cei din cercul familial, asa ca trebuie sa va pregatiti psihic sa faceti fata unor dispute; de asemenea, trebuie sa va puneti la bataie diplomatia si puterea de convingere, pentru a aplana situatiile conflictuale.



Varsator

Contextul astral al zilei de astazi va va pune in fata oportunitati importante, pe care nu ar trebui sa le neglijati. Este o zi buna pentru a va schimba locul de munca sau pentru a va gasi un loc de munca, daca sunteti in cautarea unuia; este o zi in care puteati incepe proiecte mai demult construite, fie in domeniul profesional, fie in cel personal. Nu va dedati exceselor alimnetare pentru ca este foarte posibil sa aveti parte de episoade de indigestie sau deranjamente biliare. Daca observati ca nimeni nu reuseste sa va inteleaga corect, atunci schimbati ceva in modul de comunicare. E clar ca la voi este problema!



Pesti

Nu va lasati prea cuprinsi de ganduri, fiindca este posibil sa ajungeti intr-o stare destul de pesimista, iar acest lucru va poate fi destul de daunator. Gasiti-va indeletniciri care sa va captiveze, ceva placut care sa va alunge eventuale ganduri negativiste. Puneti-va la lucru imaginatia, care va fi din plin stimulata in aceasta zi, pentru a pune in practica idei care sa va scoata in evidenta; fiti indrezneti, creativitatea nu va lipseste, asa ca nu trebuie sa va faceti probeme in a prezenta inovatii, proiecte avantgardiste. Nu este o zi in care sa va lasati calauziti de intuitie, ci, mai cu seama, de ratiune. Astfel, veti evita safaceti greseli, ce pot avea consecinte neplacute.