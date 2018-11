Aprobat de Guvern: Vârstnicii care au o pensie mai mică decât minimul de existență vor primi pensii majorate cu 10 la sută

Guvernul a adoptat astăzi hotărârea, potrivit căreia, din data de 1 ianuarie 2019, bătrânii care au o pensie mai mică decât minimul de existență, adică 1.589 de lei, vor primi pensii majorate cu 10 la sută.



"Acestea sunt roadele muncii noastre de până acum, atunci când am efectuat reforma sistemului de pensii. A fost o reformă care a adus un echilibru și echitate în sistemul de pensii și a eliminat o nedreptate din sistem. Este o majorare a pensiilor, este o majorare adevărată, deci nu vorbim despre modificări în sistemul de pensii. Și această majorare se datorează efectelor produse de către reformele pe care le-am implementat», adeclarat preierul Pavel Filip, la ședința de astăzi a Guvernului.



Șeful Guvernului a adăugat că de la 1 ianuarie 2019, vor avea parte de majorări de pensii și persoanele care au lucrat 15 ani, după intrarea în sistem. “De la 1 aprilie 2019 va fi efectuată indexarea pe care o facem anual, în conformitate cu formula care este stabilită", a spus Pavel Filip.



Anunțul despre majorarea pensiilor mai mici decât minimul de existență a fost făcut ieri, de către liderul PDM, Vlad Plahotniuc, în cadrul unui briefng de presă.



„Pensionarii cu venituri mai mici decât minimul de existență, stabilit la această categorie, adică de până la 1589 de lei, vor beneficia de o majorare cu 10 la sută. Precizez, că această majorare de 10 la sută este suplimentară indexării pensiilor, care are loc în fiecare an și următoarea indexare, conform legii, va avea loc în luna aprilie 2019, pentru toți pensionarii”, a spus Vlad Plahotniuc.