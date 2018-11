SIS a destructurart oformaţiune paramilitare ilegală PRO-RUSĂ

Serviciul de Informaţii şi Securitate de comun cu Procuratura mun. Chişinău, Oficiul Principal au realizat o operaţiune complexă în cadrul căreia a fost destructurată activitatea unei formaţiuni paramilitare ilegale, care acţiona sub paravanul aşa-numitor jocuri de tip militar-tactic. Descinderile au avut loc concomitent în 13 locaţii din raza municipiului Chişinău.



Gruparea a fost monitorizată de peste un an de zile de către Centrul Antiterorist al SIS, fiind stabilite conexiuni directe ale membrilor grupării cu mercenari şi entități paramilitare din regiunea de Est a Ucrainei.



În cadrul percheziţiilor au fost depistate şi ridicate diferite tipuri de arme, componente de arme de luptă, echipamente militare, focoase şi aruncătoare de grenade, inclusiv 8 grenade de tip F1; 260 de cartuşe calibrul 5.45 mm; 39 de cartuşe de calibrul 9 mm; 5 cartuşe de calibrul 7.62 mm. La fel, a fost ridicat şi un obiect explozibil, ce a fost confecționat artizanal de către unul dintre membrii grupării, iniţiat în domeniul diversionist.



De menţionat că, la sfârșitul lunii martie a anului curent, în cadrul unor acţiuni procesual-penale au fost depistate şi ridicate circa 200 de muniţii de luptă de calibrul 9 mm într-un ascunziş improvizat pe teritoriul unui poligon aflat la periferia municipiului Chişinău.



Investigaţiile au relevat faptul că gruparea activa conform unei structuri şi ierarhii militare bine organizate, cu o pregătire ideologică temeinică şi capacităţi de luptă în condiţii reale. La domiciliile acestora au fost identificate şi ridicate drapele, panglici, ecusoane, insigne militare, precum şi blazoane utilizate de către mercenarii din Ucraina. De asemenea, la unii membri au fost găsite dispozitive de localizare in timp real de tip GPS Traker, remodelate artizanal.



Acţiunile ilegale ale membrilor formaţiunii paramilitare, care îşi dezvoltau deprinderile de studiu al obiectivelor militare şi de infrastructură critică, şi al minelor cu tunele subterane diversificate, au fost documentate în baza prevederilor art. 290 şi art. 282 CP al R.Moldova, fiind iniţiate două cauze penale.



Serviciul de Informaţii şi Securitate de comun cu Procuratura mun. Chişinău, Oficul Principal continuă investigaţiile, în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor de importanţă pentru cauza penală şi atragerii la răspundere penală a membrilor grupării paramilitare.