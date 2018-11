Finlanda a propus preluarea președinţiei Consiliului UE în locul României

Finlanda a propus preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în locul României, afirmă premierul finlandez, Juha Sipilä, precizând că Bucureştiul a transmis că nu este necesar acest lucru.





România urmează să deţină Preşedinţia Consiliului UE în primul semestru al anului 2019, fiind urmată de Finlanda.

Dar, în contextul tensiunilor politice din România şi a declaraţiei preşedintelui român, Klaus Iohannis, care a afirmat că România nu este pregătită pentru preluarea Consiliului UE, premierul Finlandei, Juha Sipilä, a exprimat luni seară disponibilitatea ca Guvernul de la Helsinki să înceapă mandatul european din ianuarie 2019.

Juha Sipilä a subliniat că Bucureştiul nu a făcut această solicitare, precizând că, dimpotrivă, Guvernul de la Bucureşti a confirmat că va prelua Preşedinţia Consiliului UE conform programării, informează agenţia de presă STT şi postul YLE.

Premierul României, Viorica Dăncilă, a declarat marţi că România este pregătită să preia Preşedinţia Consiliului UE, subliniind că declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis fac rău ţării. "România e în grafic pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE şi orice declaraţie care aduce o urmă de îndoială face rău României. Suntem în linie dreaptă, am nominalizat o persoană cu experienţă, va fi sprijinită de mulţi experţi şi care poate conduce la o preşedinţie de succes pentru România. Am văzut declaraţii privind preşedinţia rotativă, că acest Guvern nu e pregătit. În calitate de premier, vă asigur că România este pregătită", a declarat Viorica Dăncilă, lansând un un apel către preşedintele Klaus Iohannis. "Aceste declaraţii fac rău României, cred că este fără precedent într-un stat membru UE şi cer tuturor, inclusiv preşedintelui, să se abţină, pentru că România are nevoie de consens şi buni români şi unitate. Ne-am obişnuit legat de aceste atacuri şi nu vreau să procedez cum face dumnealui. E important să vin cu lucruri concrete pentru români. Pentru mine a fost important că ieri am acordat ajutoare de stat pentru nouă companii, de câte ori mă va ataca preşedintele Iohannis îi voi răspunde cu ce facem noi, acest guvern. Românii s-au săturat de dispute, eu m-am săturat. Îl rog pe preşedinte să nu mai iasă cu aceste declaraţii. Acest lucru a fost subliniat şi de domnul Juncker care a spus că dacă vrem să avem succes trebuie să existe consens între preşedinte, Parlament, Guvern", a adăugat Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni că România nu este pregătită pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, în condiţiile în care la Guvern factorii responsabili sunt schimbaţi sau pleacă, iar "lucrurile au luat-o razna". "Trebuie să menţionez o mare îngrijorare pe care o am, cu toate că nu vă priveşte direct. E vorba de anul 2019, când România va prelua preşedinţia Consiliului UE, o poziţie extrem de onorantă şi de solicitantă, mai ales pentru Guvern. Părerea mea e că nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva. Acum câteva săptămâni am spus că vom face faţă rezonabil, numai că între timp lucrurile au luat-o razna, la Guvern nu se mai înţeleg care sunt persoanele responsabile, persoanele care ar trebui să se ocupe de asta demisionează sau sunt demişi. Cred că şi acum, în ultimul moment, necesitatea politică este înlocuirea acestui accident al democraţiei româneşti care este Guvernul Dragnea-Dăncilă. Nu există nicio perspectivă de bună guvernare şi implicare în afacerile europene. Aceste lucruri sunt foarte grave", a declarat Klaus Iohannis la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România.

MAE: România este pregătită





Ministerul Afacerilor Externe a precizat marţi, după ce Finlanda a propus preluarea Preşedinţiei Consiliului UE în locul României, că ţara noastră este pregătită pentru acest lucru, iar pregătirile se derulează conform calendarului, aspect apreciat şi de guvernul finlandez.

„Aşa cum Guvernul României a reiterat în nenumărate rânduri, România este pregătită pentru preluarea, la 1 ianuarie 2019, a mandatului Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, iar pregătirile se desfăşoară conform calendarului.

De asemenea, atragem atenţia că Guvernul finlandez apreciază că pregătirea României privind preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene este în grafic, iar dialogul în cadrul formatului TRIO confirmă, încă o dată, capacitatea României de a exercita cu succes acest mandat. În urma clarificărilor oferite de Ambasada României la Helsinki, principalul cotidian finlandez a publicat o actualizare a informaţiei care tratează declaraţiile oficialilor finlandezi, actualizare ce cuprinde poziţia Executivului român şi clarifică faptul că România nu se află în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul de Preşedinţie a Consiliului UE şi nu va solicita asistenţă, în acest sens, Guvernului finlandez”, au precizat reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit acestora, exercitarea în bune condiţii a mandatului privind Preşedinţia României a Consiliului Uniunii Europene este un exerciţiu comun, care trebuie să aibă la bază un consens politic între toate instituţiile statului şi un dialog deschis şi onest, care să permită României să îndeplinească cu succes această responsabilitate.

„Acest mandat constituie o oportunitate pentru confirmarea angajamentului României faţă de Uniunea Europeană şi de promovarea valorilor sale, cât şi a consolidării şi articulării rolului României la nivelul statelor membre. Nu în ultimul rând, subliniem importanţa tratării cu maturitate a unor informaţii care nu sunt fundamentate pe demersuri reale şi care pot afecta imaginea României şi influenţa credibilitatea şi statutul său la nivel european”, mai arată MAE.