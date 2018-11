Ceaiuri pentru bunăstarea organismului. Ce trebuie să bei pentru relaxare sau pasiune!

Te simți lipsit de energie și chef? Adormi greu în fiecare seară? Sau pur și simplu ai un sistem imunitar la pământ? Atunci înseamnă că organismul tău duce lipsă de elemente pe care le regăsești în ceaiuri. Tot ce trebuie să faci e să începi să consumi ceaiuri pentru bunăstarea organismului!



Îți prezentăm o listă de ceaiuri pe care trebuie să le consumi în mod regulat. Efectul lor se va veda abia după câteva zile cum ceaiurile nu conțin chimicale! Opteaza pentru cele din fructe, frunze sau semințe deshidratate, nu cele la plic.



Ceaiul este o băutura miraculoasă. Conține vitamine, antioxidanți, polifenoli și minerale. Nu e de mirare că englezii o preferă în locul cafelei! Unele ceaiuri alungă greața, altele îți dau energie și unele îți întăresc sistemul imunitar.



Ceaiuri pentru bunăstarea organismului



Ceai pentru calm și relaxare

Recomandare: mușetel și lemongrass. Primul relaxează întregul corp. Mușețelul relaxează musculatura și are efect de sedativ usor. Ceaiul din lemongrass este recomandat pentru anxietate, stres sau insomnii. Este folosit de secole în medicina tradițională în locul unui sedativ ușor. Bune pentru relaxare sunt și infuziile care conțin frunze de lămâi verbena. E recomandat pentru stres, nervozitate sau insomnie.



Ceai pentru energie

Recomandări: ceai verde sau ceai negru. Ambele au cofeină în cantități mai mici decât o cană de cafea.



Ceai pentru productivitate și concentrare

Recomandări: ceai verde sau ceai de mentă. Gustul proaspăt și aroma revigorantă ajută să fii mai alert, atent și mai puțin anxios. E recomandat să îl bei cu o oră înainte de orice activitate mai intensă.



Ceai pentru somn ușor

Recomandare: ceai de musetel sau ceai rooibos. Mușețelul relaxează musculatura și are efect de sedativ usor. O infuzie cu rooibos scade tensiunea arterială și induce senzația de relaxare. Un alt ceai bun pentru somn ușor este cel de lavandă. E o plantă care reduce stresul și calmează.



Ceai pentru imunitate

Recomandări: ceaiul verde, ceaiul de mușețel și ceaiul de ginseng. Poți adăuga un strop de suc de ghimbir în fiecare cană. Ai nevoie de infuzii care să lupte cu bacteriile și să aibă proprietăți anti-inflamatorii.



Ceai pentru aprinderea pasiunii

Recomandări: vanilie și busuioc. O cană are proprietăți afrodisiace. Deci nu mai e nevoie de un pahar de vin ca pasiunea să fie reaprinsă!