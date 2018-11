Dieta în funcție de grupa sanguină. Cum se ține și trebuie să mănânci

Grupele sangvine sunt fundamentale, acestea putând fi folosite că amprent[ celulară și ne dezvăluie multe mistere ce marchează starea noastră de sănătate sau de boală. Din acest punct de vedere este valabilă zicala “mâncarea unui om este otravă altuia”. Așa că iată ce ar trebui să mănânci în funcție de grupa de sânge.



După vârstă de 40 de ani, un regim alimentar adaptat în funcție de grupa sangvină te ajută să scapi rapid de kilogramele în plus.



Dacă urmezi un regim adaptat grupei sangvine, încet, încet îți revenii la greutatea normală deoarece organismul se reechilibrează, reglandu-se raportul grăsime - masă musculară. Într-un cuvânt, trebuie să menții un echilibru între proteine, glucide și grăsimi, în funcție de grupa de sânge.



Regimul grupei 0



Omul cu grupa 0 are un sistem imunitar puternic, este viguros și rezistent. Între sânge și alimentele consumate se produce o reacție chimică făcând parte din moștenirea genetică, din acest motiv sistemul digestiv și imunitar fiind influențat și acum de alimentele pe care le consumau strămoșii cu aceeași grupa sangvină.



Persoanele cu grupa 0 sunt recunoscute drept “carnivore”, așa că în farfuria lor cu greu vom găși cereale și produse lactate. Alimentele care favorizează creșterea în greutate pentru grupa 0 sunt grâul, porumbul, fasolea uscată, lintea, varză, conopidă, muștarul.



Alimente care favorizează scăderea în greutate pentru grupa 0 sunt sarea iodata, peștele, ficatul, carnea roșie (vită), spanacul și toate legumele verzi.



Regimul grupei A



Persoanele cu grupa de sânge A au un tract digestiv sensibil, un sistem imunitar bun, au predispoziție pentru boli cardiace și diabet, dar fac față stresului mai bine decât cele cu altă grupa de sânge, se adaptează ușor la mediu și dietă.



Alimentele care favorizează creșterea în greutate pentru grupa A sunt carnea, grăsimile animale, produsele lactate, fasolea, făinoasele consumate în cantități mari.



Alimente care favorizează scăderea în greutate pentru grupa A sunt cele pe baza de soia, legumele și fructele care conțîn o cantitate mare de vitamina C, uleiurile vegetale.



Regimul grupei B



Pesoanele cu grupa B își pot controla ușor greutatea aplicând dietă specifică acestei grupe deoarece nu întâmpina nicio barieră fiziologică, cum ar fi problemele homonale sau digestive.



Alimentele care trebuie evitate, deoarece favorizează creșterea în greutate, sunt porumbul, grâul, lintea, arahidele, pentru că afectează bună funcționare a metabolismului.



Alimentele care ajută la slăbit sunt legumele verzi, carnea slabă, ficatul, produsele lactate degresate sau cu conținut de gasimi redus, ouăle.



Regimul grupei AB



Sunt persoane cu caracteristicile ambelor grupe sangvine, dietă acestora necesitând o mare atenție pentru că majoritatea alimentelor care sunt contraindicate, fie pentru grupa sangvină A, fie pentru grupa sangvină B, pot fi nocive pentru grupa sangvină AB.



Alimentele care favorizează îngrășarea sunt carnea roșie, semințele, porumbul, grâul.



Alimentele care duc la scăderea în greutate sunt tofu, produsele lactate, legumele verzi, ananasul, carnea de pui, miel, oaie, curcan.