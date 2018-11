Presa de la Chișinău, care se declară de investigații, nu face altceva decât să linșeze, la comanda lui Veaceslav Platon, pe cei care dețin informații despre implicarea acestuia în furtul secolului. Declarația a fost făcută de către fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihai Gofman, într-un interviu pentru portalul zeppelin.md. Potrivit lui, prețul unei așa-zise investigații este de 300 de euro.



”Eu nu atac presa. Dar e știut. Priviți, primul articol a apărut, dacă nu greșesc, încă în 2012, în noiembrie pe adevărul.md, în care scria precum că eu îi protejez pe frații Toacă, care nici până în ziua de azi nici nu știu cine sunt ei, dar, mă rog. Pe urmă a apărut pe Ziarul de Gardă Iurie Sanduța. Trebuie să iasă și alții să mai spună. Dacă nu o să vrea să iasă, eu știu cum să-i scot din vizuinile lor unde s-au plasat ei”, a venit cu exemple Gofman.



Mai mult, fostul ofițer CNA afirmă că oamenii lui Platon, pe care l-a numit principalul organizator al furtului, au încercat, prin intermediul jurnaliștilor, să ajungă la el, pentru a-i închide gura. Mihail Gofman se află acum în SUA.



”Față de mine personal, dacă vorbesc de mine, s-au încercat mai multe tentative, sub pretextul anumitor interviuri, să mă scoată în Cuba, Mexic și nu știu de ce în Portugalia. Cred că e mai ușor să pună mâna pe mine”, relatează fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.



Acesta a vorbit și despre un alt caz, când a fost invitat la un pseudo-forum moldo-american, unde ar urma să vorbească în susținerea lui Platon.



”Am primit invitație la San Francisco să particip la un forum moldo-american, am refuzat. Mi se pregătea o combinație mai specifică, pe care nu vreau să o dezvălui acum și am refuzat să particip acolo, inclusiv cu interviurile de excepție pentru Natalia Morari și unele persoane care îmi trezeau unele suspiciuni și îngrijorări. În orice caz, se insista ca eu, totuși, să particip la forumul respectiv, care nu avea nimic cu relațiile moldo-americane, dar avea scopul de a scoate anumite persoane de sub urmările penală și au venit cu solicitări să fac declarații în susținerea acestora”, a venit Gofman cu alte dezvăluiri.



Fostul oficial de la CNA a mai spus că a transmis, încă în 2016, anumite documente cu privire la furtul bancar unor instituții de presă de la Chișinău, dar că acestea așa și nu au fost făcute publice.



”Dacă până în 2016 aveam o anumită tactică să nu fie publicate, dar să se facă sub formă de investigație, căci erau mai multe persoane sub amenințare de lichidare fizică. După 2016, în general, le-am transmis oficial și le-am spus că pot deja să le publice, căci deja a început să apară mai multe informații în spațiul public. Cel mai interesant, eu nu vreau să îi dau numele, dar în 2015, când am încercat să fac mai multe declarații la o televiziune, persoana în cauză m-a refuzat. Anul acesta am fost refuzat de altă persoană notorie, au spus că se tem. Atunci vorba ceea: dacă se tem, atunci nu trebuie să se mai ocupe de investigații jurnalistice, adică atunci când e vorba de linșarea anumitor persoane - aici nu se tem, când e vorba să publice anumite documente - se tem”, le-a reproșat Mihail Gofman.