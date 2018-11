Gofman: Platon a folosit aceleași firme-fantomă în schema Magnitski și în „furtul secolului”

Dosarul Magnitski, de investigare a spălării a sute de milioane de dolari din bugetul de stat al Rusiei are o legătură directă cu furtul din sistemul bancar al Moldovei. În spatele ambelor scheme criminale stă Veaceslav Platon. Acest lucru a fost confirmat de către fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihai Gofman, într-un interviu pentru portalul zeppelin.md.



Gofman a explicat că, în ambele cazuri au fost folosite aceleași firme-fantomă, controlate de Platon.



„Bunicon Impex” și ”Elenast Com”, care foloseau o anumită companie off-shore ”Kelway Trading”. Vestita companie ”Kelway Trading”, care ulterior a apărut în toate scandalurile internaționale și dădea foarte multe semne de întrebare, cine totuși stă în spatele ei? Compania respectivă panameză era tot de tipul unei companii fantome, dar cu statut internațional și era utilizată pe intern în Republica. Moldova pentru acordarea mitelor și soluționarea anumitor probleme legate de aspectul financiar. Dosarul cu ”Kelway Trading” a fost pornit în aprilie 2012, ulterior cu ”Bunicon” a fost pornit în decembrie 2013, și cu ”Elenast Com” – în februarie 2013. Într-adevăr, m-am ocupat nemijlocit de acest caz, este într-adevăr o grupare criminală internațională care are tangențe din Federația Rusă”, a dat detalii Gofman.



Gofman atrage atenția că organizatorul întregii scheme, Veaceslav Platon, avea acoperire în structurile de stat.



„Ăsta venea din sistemul bancar – Veaceslav Platon. Persoane care cunosc și știu cum să se orienteze în sistemul bancar, fiindcă e un domeniu foarte specific și cu inginerii financiare care inițial nu pot fi văzute și cu toate ramificațiile către Guvern, Parlament dacă doriți, ș.a.m.d”, spune sursa citată.



Fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA precizează că firma folosită pentru mituiri în dosarul Magnitski apare și în dosarul furtului din sistemul bancar al Moldovei.



„În primul rând, pe ”Kelway Trading” am pornit urmărirea penală încă în aprilie 2012. Ea era utilizată ca o companie scoică în majoritatea tranzacțiilor care erau atribuite la categoria operațiuni suspecte. Și până la urmă s-a adeverit că ea era utilizată atât în cazul Magnițki, Laundromat și în jaful secolului. Adică ei până într-atât erau de siguri de faptul că vor realiza aceste scheme infracționale, care până la urmă s-au adeverit că au statut internațional, că nici nu se complicau să le schimbe”, a constatat Gofman.

