Vom avea Târg de Crăciun și în acest an! Pavel Filip: Am certitudinea că organizatorii vor oferi clipe frumoase

Ideea organizării unui Târg de Crăciun în centrul Capitalei va fi reluată și în acest an. Premierul Pavel Filip și-a exprimat speranța că și de această dată organizatorii vor oferi adulților și copiilor clipe frumoase.



”Anul trecut s-a dovedit o sărbătoare bine organizată. S-au bucurat peste 5000 de copii, care au avut acces gratis la Târgul de Crăciun. Sărbătoarea se va desfășura între 15 decembrie și 15 ianuarie. Nu-mi rămâne decât să mă bucur să aducem și Chișinăul în rândul capitalelor europene, in perioada sărbătorilor de iarnă. Am certitudinea că organizatorii ne vor oferi clipe frumoase”, a declarat Pavel Filip, la ședința de astăzi a Guvernului.



Primul Târg de Crăciun în stil european la Chișinău, a fost organizat anul trecut de Guvernul Republicii Moldova și s-a desfășurat în perioada 15 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018. Genericul evenimentului a fost Sărbătorim împreună „Acasă de Crăciun”!



Pentru vizitatori au stat la dispoziție un carusel şi cel mai mare patinoar din ţară. De asemenea, copiii s-au bucurat de atmosfera de basm, în compania lui Moş Crăciun.