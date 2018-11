Ilan ȘOR: fiecare orheian va trăi ca în Monaco

Municipiul Orhei a îmbrăcat straie de sărbătoare, în această zi marcând 464 de ani de la fondare. Sărbătoarea este marcată cu mult fast în localitate, fiind inaugurată de primarul orașului, Ilan Șor, care, cu această zi le-a promis orheienilor că va crea toate condițiile ca să trăiască în Orhei ca în Monaco.



Manifestația a început cu un marș al orășenilor, în frunte cu Ilan Șor și administrația locală din Orhei. Acțiunea a început pe strada Chișinăului, iar cele câteva mii de orheieni care au participat la marș au format o coloană de peste un kilometru.



Ajunși în Piața Vasile Lupu din centru orașului, Ilan Șor a depus un buchet enorm de trandafiri la monumentul domnitorului considerat ctitorul bisericii din localitate, care-și sărbătorește hramul de Sf. Mare Mucenic Dumitru.



Într-un scurt discurs în limbile română și rusă, Ilan Șor le-a mulțumit orășenilor pentru contribuția lor la transformarea orașului în ultimii trei ani și le-a promis că va lucra și în continuare pentru a le crea condiții și mai bune. „Toate aceste reușite, noi le-am obținut luptând împreună cu Dumneavoastră. Vă promit că dacă vom continua această luptă împreună, ca o adevărată familie, în scurt timp, fiecare orheian va trăi ca în Monaco, aici în Orhei”, a promis Ilan Șor.



De asemenea, el a arătat că în ultimii ani Orheiul a devenit cel mai calitativ oraș din țară, dar lucrurile nu se vor opri aici. Am demonstrat că suntem nu doar cel mai frumos din țară, dar pretindem la mai mult. Pentru că suntem uniți și luptăm împreună pentru prosperarea orașului iubit, prosperarea copiilor. Am demonstrat că unindu-ne putem învinge și asigura o viață mai bună. Am demonstrat tuturor cum trebuie și cum putem trăi. Nimic nu mă va opri. V-am promis că Orheiul va deveni cel mai frumos oraș din țară și m-am ținut de cuvânt. Am dat cuvântul că vom construi o viață mai bună pentru toți, și vă promit că vom face asta. Pentru aceasta nu am nevoie de zeci de ani. Acest lucru va fi realizat în curând”, a mai dat asigurări primarul de Orhei.



După aceasta, Ilan Șor a felicitat personal mai multe cupluri care au împlinit 40, 50, sau 60 de ani de căsătorie. De asemenea, a felicitat-o pe cea mai vârstnică locuitoare a orașului, care a împlinit 100 de ani



Sărbătoarea Orheiului însă continuă cu o mega-sărbătoare dedicată zilei orașului. Un concert cu invitați de excepție, super-distracții pentru copii și alte surprize îi așteaptă pe vizitatori. Printre invitații vedetă ai Zilei Orheiuui vor fi îndrăgiții interpreți Nadejda Cepraga, Pepe, Fly Project, Formația „Tharmis”, „Noroc” care vor organiza împreună un concert de excepție pentru toate vârstele și gusturile, începând cu ora 18.00.



Și pentru copii este pregătit un program deosebit cu eroi și animatori, dar și dinozauri în mărimi naturale, aduși de peste hotare. Picii vor fi delectați și cu delicii gustoase. Tombole, concursuri, premii, la care vor putea participa toți vizitatorii, vor fi organizate pe parcursul întregii zile și, ca la orice gospodar, oaspeții vor fi invitați și la „masa mare” cu bucate gratuite. Ziua Orheiului va culmina cu un show de artificii de excepție, așa cum orheienii, dar și oaspeții „capitalei culturale” a Republicii Moldova s-au deprins în ultimii trei ani.



Orhei este unul din cele mai vechi orașe de pe teritoriul Republicii Moldova actuale, jucând un rol important comercial, dar și strategic în epoca medievală. Orașul cunoaște însă o dezvoltare deosebită în ultimii trei ani, de când în fruntea sa a venit tânărul politician Ilan Șor, care împreună cu echipa sa, într-un termen scurt a realizat ceea ce numesc experții o adevărată „revoluție infrastructurală”, dar și socială. Au fost realizate zeci de proiecte precum iluminarea în totalitate a străzilor și reparația a câtorva zeci de km de drumuri, au fost deschise magazine și farmacii sociale, a fost introdus un sistem modern de alimentație a copiilor în grădinițe, construite locuințe sociale, etc. Datorită unui grandios proiect – parcul de distracții OrheiLand, Orheiul a fost denumit „capitala de vară” a Republicii Moldova, dar datorită acțiunilor și proiectelor administrației orașului, condusă de Ilan Șor, orașul este denumit tot mai des și „capitală patriotică” sau „capitală diplomatică” a țării.