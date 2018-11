Drumuri Bune pentru Moldova: Aproximativ 20 de kilometri de drum au fost REPARAŢI în oraşul Hânceşti (FOTO)

Infrastructura din municipiul Hînceşti este în plină dezvoltare. Aproximativ 20 de km de drum din acest oraş au fost reparaţi, iar trei străzi au fost asfaltate în cadrul programului "Drumuri Bune pentru Moldova". Fiecare kilometru de drum reparat este un pas înainte în procesul de modernizate a țării, a declarat preşedintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, prezent la inaugurarea uneia dintre străzile renovate.



Printre străzile din municipiul Hînceşti, reparate în cadrul programului național "Drumuri bune pentru Moldova", este cea care poartă numele lui Ştefan Vodă şi care duce spre renumitul obiectiv turistic - conacul "Manuc Bei". Localnicii sunt încântați de aspectul pe care îl capătă orașul, mai ales că acest drum nu a fost renovat mai bine de 30 de ani.



"Cu 25 sau 30 de ani în urmă nu era aşa, dar acum, timp de o lună, două, s-a făcut jumătate de oraş", a spus un bărbat.



"Până acum era dezastru, dar acum ne place, e foarte bine că s-a făcut", a spus o femeie.



"Chiar copiii mei, când erau mici, întrucât am avut pe această stradă casă, le era foarte greu să ajungă la şcoală. Clar că acum e foarte bine", a spus o altă femeie.



"Cetăţenii de vreo zece ani au avut rugămintea ca Primăria să întreprindă unele măsuri şi în cadrul acestui proiect prima şi prima necesitate am hotărât ca acest drum, Ştefan Vodă, care necesita o reparaţie foarte complicată, au fost puse aici două niveluri de asfalt", a spus Alexandru Botnari.



Fiind prezent la inaugurarea străzii modernizate, președintele PDM, Vlad Plahotniuc, a împărtășit bucuria cu localnicii.



"Eu mă inspir tot timpul de privirile, zâmbetele oamenilor şi recunoştinţa pe care o văd de fiecare dată când mă duc în aşa localităţi, pentru că fiecare kilometru de drum pentru noi înseamnă încă un pas spre dezvoltarea şi modernizarea ţării, pentru că acestea sunt elementele de bază, când se construieşte şi se dezvoltă o ţară, de la infrastructură", a spus Vlad Plahotniuc, preşedintele Partidului Democrat.



Programul de renovare a drumurilor a fost implementat cu succes în tot raionul Hînceşti.



"Sunt investite peste 80 de milioane în raionul Hînceşti şi aproape 20 de milioane în municipiul Hînceşti", a spus Ghenadie Buza, preşedintele raionului Hînceşti.



"Eu îmi doresc foarte mult ca, în următorii trei patru ani, să avem câte cel puţin cinci kilometri de drum în fiecare localitate, astfel ca oamenii să aibă acces la drumuri de calitate şi să aibă tot confortul", a spus Chiril Gaburici, ministrul Economiei şi Infrastructurii.



Locuitorii din Hîncești au ţinut să îi mulţumească personal lui Vlad Plahotniuc pentru contribuţia pe care a avut-o la dezvoltarea municipiului şi să facă o poză împreună.



- Sunt mulţumiţi părinţii, sunt fericiţi copiii că se plimbă cu bicicletele, cu trotinetele, sperăm că, în următorul an, vom mai avea posibilitatea să ne mai întâlnim în aşa componenţă.



- Adică să mai construim.



- Domnul primar e demult la noi în Hînceşti, dar drumurile le face cu ajutorul dumneavostră.



- Ai văzut?



În acest an, au fost reparați 1 600 de km de drum, iar în 2019 urmează să fie reparați alți 2600 de km, în cadrul programului naţional "Drumuri Bune 2". Proiectul grandios a fost lansat la iniţiativa preşedintelui PDM, Vlad Plahotniuc.