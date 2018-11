Racii au toane, iar leii vorbesc doar despre ei! Tu știi ce obiceiuri enervante ai?

Berbecii te vor învinui pentru problemele sale, în timp ce racii au mereu toane, mai ales dacă nu sunt odihniți. Nici cu scorpionii viața nu e ușoară: dispar dintr-o dată, mai ales când au treabă. Tu știi ce obicei enervant ai în funcție de zodie?



Berbec

Berbecul nu este dispus să facă niciun compromis și poate avea o personalitate destul de autoritară. Trebuie să-l lași să dea greș pe cont propriu, pentru că nu va asculta vocea rațiunii. Ai grijă să nu te învinuiască pentru eșecul lui!



Taur

Ca un taur într-un magazin de cristale. Așa poate fi un nativ în Taur. Este stângaci și neatent cu obiectele delicate. Este un dezavantaj complicat, deoarece un Taur este curios și simte nevoia să atingă tot ce vede. Adesea cu rezultate dezastruoase.



Rac

Racul poate avea toane atunci când nu doarme suficient. Persoana care trezește un nativ în Rac înainte să-și facă somnul de frumusețe nu va fi răsplătită. Iar dacă un Rac a dormit pe partea greșită a patului, poate fi iritat toată ziua.



Gemeni

Zodia Gemeni este cunoscută pentru atenția sa, precum și pentru abilitatea de a vedea două fețe ale unei probleme. Dar poate enerva chiar și cel mai răbdător om cu indecizia sa. Pentru că este un nativ agil mental, nu vede nimic în neregulă cu planurile multiple.



Leu

Mândru, Leul va plictisi lumea din jurul său cu povești despre el. Pentru a face lucrurile mai rele, orice face acest nativ este zgomotos, indiferent dacă se laudă, mănâncă, doarme sau se uită la vreun film. Dacă cineva ar putea să inventeze o telecomandă care să dea volumul unui Leu mai încet, acesta nu ar mai fi atât de problematic.



Fecioară

Fecioara este pretențioasă în orice aspect al vieții sale, de la mâncare la întâlniri. Poate părea fără tact, însă problema este că are niște standarde incredibil de înalte pe care vrea ca toți din jurul tău să le atingă, inclusiv propria persoană.



Balanță

Balanța este prietenul pe care nu-l mai vezi și nu-l mai auzi în momentul în care intră într-o relație. Este atât de iubit, încât va dispărea de pe fața planetei.



Scorpion

Scorpionul are un obicei de a dispărea atunci când este momentul să-și suflece mânecile și să se apuce de treabă. Dacă nu are chef, poate fi mai degrabă o piedică decât un ajutor.



Săgetător

Săgetătorul cunoscut pentru cuvintele sale mari poate fi destul de haotic. Atunci când gătește, folosește toate ustensilele posibile și toate suprafețele. Iar atunci când face duș pare a avea nevoie de 6-7 prosoape pentru a se șterge.



Capricorn

Știi prietenul care uită să-și ia portofelul la restaurant? Unii l-ar putea numi zgârcit, dar muncește din greu pentru orice câștig financiar pe care îl are, așa că poate ezita să se despartă de banii săi. Are, de asemenea, obiceiuri obsesive repetitive.



Vărsător

Un Vărsător poate părea distant și plictisit. Iar uneori exact așa se simte. Este inconfortabil cu intimitatea și durează mult timp să se apropie de oameni.



Pești

Un nativ în Pești poate intra într-o cameră și nu-și amintește de ce s-a dus acolo. Își pierde în mod constant cheile, ochelarii, telefonul. Și nu își pune niciodată lucrurile în același loc de două ori. Iar atunci când își pierde lucrurile, devine nervos.