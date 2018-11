Cu toții alegem să ne petrecem zilnic sau săptămânal câteva ore în oraș. Fie că mergem într-un bar, restaurant, la film sau la piscină, locurile sunt pline de pericole. Obiectele care te înconjoară sunt atinse zilnic de zeci de oameni și devin o sursă de microbi.

Îți prezentăm locurile de unde poți lua viruși și boli contagioase:



De exemplu, cel mai murdar lucru dintr-un restaurant este meniul. Apoi i se alătură alte obiecte ca solnița de sare sau cea de piper. Oliviera este și ea un lucru murdar care atrage microbi. Sunt foarte puține localuri care le curăță cel puțin o dată pe zi.



Locurile de unde poți lua viruși și boli contagioase:



Restaurant

Pe lângă meniu, un studiu publicat de ABC News menţiona că solniţa de sare are peste 11.500 de bacterii. Aici intră toate recipientele din olivieră (ulei, oţet, piper). De ce se adună atât de multe bacterii? Pentru că sunt reumplute cu sare şi piper regulat, dar nu sunt igienizate de fiecare dată.

Cercetătorii atrag atenţia că nu de puţine ori solniţa poate cădea în mâncare. Dacă a căzut într-un preparat cu fructe de mare, iar următorul client care atinge solniţa are alergie şi mănâncă cu mâna cu care a atins solniţa, alergia se poate activa. Consumul de sare este unul dintre principalii factori ai declanşării hipertensiunii arteriale.



Clanța de la ușă

Orice local public are microbi pe clanța de la fiecare usă. Acestea sunt la fel de murdare ca bara unui autobuz. Pentru a evita infectarea cu virusuri şi bacterii, cum ar fi candidozele bucofaringiene, se recomandă spălarea pe mâini imediat şi să nu consumaţi alimente cu mâinile murdare.



Piscina

În lipsa unei dezinfectări corecte, vizitatorii pot contacta ezeme şi boli venerologice de tip tricomonas. Candidoze oro-bucofaringiene pot apărea celor care au înghiţit apa dintr-un bazin nedezinfectat corespunzător.



Animale de pe stradă

Pot transmite infecţii respiratorii la om, infecţii cutanate (râie) sau virusul turbării (prin mușcătură). Dacă ai fost muşcat, trebuie să te prezinţi la camera de gardă pentru vaccinurile antirabice şi antitetanos. Dacă prezentaţi simptome precum mâncărimi ale pielii sau iritaţii cutantate, trebuie să vă prezentați la medic.



Buretele de vase

Conține mai mulți microbi și bacterii decât un meniu de restaurant. Un studiu a arătat că un burete de vase conținea 362 de specii diferite de bacterii. Densitatea lor ajungea până la 45 de miliarde pe cm pătrat. După fiecare spălare, buretele trebuie pus la uscat. Apa înmulțește bacteriile. Buretele de vase poate fi spălat și în mașina de vase, iar buretele de duș trebuie uscat la aer după fiecare spălare.



Tastatura de la calculator

Stafilococul auriu, virusul hepatitei A și micozele îi pândesc pe cei care consumă mâncare în timp ce scriu la calculator. Ştergeţi regulat cu şerveţele antibacteriene tastatura), telefonul mobil şi telecomanda.



Toaletele publice

Uneori suntem nevoiți să le folosim. Alegeți doar toaletele curate și folosiți hârtie sau șervețele umede pentru clanțe și închizători. Nu folosiți hârtia igienică dintr-o toaletă publică. Pericolul se răspândește și prin aer. Puteți lua boli ca Hepatita A, virusul răcelii, boli de tip veneric, afecţiuni dermatogice, E.coli etc. Spălarea pe mâini cu apă şi săpun înainte şi după folosirea toaletei e obligatorie.



Testere de cosmetice

Evită să folosești produsele desfăcute și atinse de câteva zeci de persoane înaintea ta. Mai bine ceri mostre ambalate individual. Astfel eviți boli ca hepatita A, candidoze buco-faringiene etc.