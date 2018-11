Ce spun astrele azi, 4 noiembrie

Berbec

Este foarte posibil ca astazi sa fie o zi pe care sa o dedicati prietenilor apropiati. Poate cel mai bun prieten are nevoie de un sfat sau pur si simplu de cineva cu care sa stea de vorba. Este recomandabil sa va faceti timp pentru asta, pentru ca, asa cum voi aveti nevoie sa va simtiti apreciati, tot astfel si ceilalti simt aceasta nevoie si nu este bine sa-i faceti sa simta ca nu sunt destul de importanti pentru dumneavoastra. Sau poate veti intalni un prieten vechi si veti avea multe sa va spuneti, asa ca timpul va trece repede. In plan profesional, este bine sa evitati sa va angajati sau sa promiteti ceva astazi; nu este o zi propice pentru a va asuma angajamente majore.



Taur

Aveti nevoie de prieteni, de sfatuitori de incredere, care sa va acorde un sprijin real, despre care sa stiti sigur ca vavor fi alaturi in vremuri mai grele. Sunteti pe punctul de a face schimbari importante in viata voastra, asa ca aveti nevoie de pareri pe care sa va puteti baza pe deplin. Treceti, totul, prin filtrul personal, pentru ca numai voi puteti lua deciziile finale in ceea ce va priveste. Nu neglijati sfaturile partenerului de viata, care poate fi direct afectat de deciziile pe care le luati. Acordati-i atentia cuvenita si ascultati ce are de spus. S-ar putea ca tocmai din aceasta directie sa vina solutia potrivita pentru toata lumea.



Gemeni

Daca lucrurile la munca stau asa de prost, poate ar fi bine sa va ganditi la o schimbare de cariera. Sau poate aveti un hoby profitabil, care va poate scoate din incurcatura. Chiar ati avea nevoie de ceva care sa va creasca substantial veniturile! Este si un moment propice pentru a petrece ceva mai mult timp cu familia. Sunteti mai comunicativi ca de obicei. Aveti astfel prilejul sa aflati lucruri pe care nu le-ati stiut si sa va ajutati membrii familiei in rezolvarea unor probleme. Aveti grija ca exista unele persoane care incearca sa distorsioneze adevarul, astfel incat lucrurila sa aiba o aparenta “pe gustul lor”; nu va lasati dominate de astfel de persoane si impuneti-va, neaparat, punctul de vedere.



Rac

Astazi aveti noroc de o companie placuta, dar si extrem de utila. Va vine in ajutor cineva care va va oferi sprijin intr-o serie de probleme destul de acute, pe care le-ati tot amanat, in speranta ca se va ivi o solutie potrivita, la timpul potrivit. Iata ca, de aceasta data, ati procedat corect asteptand, ajutorul primit fiind extrem de pretios. Nu va sfiiti sa va aratati aprecierea pentru sprijinul primit si sa va aratati disponibilitatea de a intoarce serviciul facut atunci cand va fi nevoie. Daca veti fi atentie, veti avea posibilitatea sa intrati intr-o serie de combinatii profitabile, fie din punct de vedere financiar, fie din punct de vedere profesional.



Leu

Astazi e o zi fericita, in care puteti sa va ganditi la viitor, sa faceti planuri, sa va ganditi la noi perspective. Este bine sa visati la ceea ce ati putea face, atata timp cat nu va desprindeti complet de realitate, cat nu plutiti pe aripile fanteziei. Nu este recomandabil sa va implicati, cumva, in proiecte nerealiste, cu sanse minime de reusita. Cooptati si partenerul in acest demers, doar si el este parte interesata a acestor planuri de viitor; astfel, petreceti timp impreuna si faceti si ceva util pentru voi si pentru viitorul vostru. Bucurati-va de confortul casei si ganditi-va ce ati putea schimba in viata voastra pentru ca lucrurile sa mearga mai bine decat azi.



Fecioara

Veselia, buna dispozitie isi fac loc in viata voastra; ateva partide bune de ras va vor revigora pentru intreaga zi. Stati mai mult in preajma colegilor mai glumeti, cititi poante pe internet si impartasiti-le cu prietenii, distrati-va. Este nevoie si de asa ceva, ca sa va menaati psihicul. Mai ales daca aveti mult de munca, nu ezitati sa faceti macar o scurta pauza de distractie. Veti vedea ca veti avea mult mai mult spor la treaba dupa aceea. Nici in viata de familie nu strca sa aduceti putin haz, pe care sa-l inserati la locul si la timpul potrivit; atunci cand este vorba despre chestiuni serioase, fiti si voi, la randul vostru, seriosi.



Balanta

Si astazi poate fi o zi plina de creativitate; atata doar ca s-ar putea dovedi ceva mai greu sa puneti totul laolalta, de o maniera coerenta. Este un moment foarte potrivit pentru inovatie, pentru noi idei si proiecte. Atentie la sentimentele care ar putea sa apara in proces; ati putea deveni foarte incordati, nervosi si chiar agitate, in cazul in care veti fi impiedicati sa va concentrate. Totusi, daca veti fi distrasi de chestiuni de importanta capital, ati putea face unele concesii. Anumite relatii, mai ales cele de prietenie, ar putea ajunge in lumina reflectoarelor, evidentiind unele lucruri, mai putin placute, de care veti fi dezamagiti.



Scorpion

Iubiti armonia si pacea si sunteti inclinati sa mentineti si sa promovati status-quo-ul, starea de lucruri prezenta; va place constanta, stabilitatea si nu prea sunteti adept al schimbarilor, mai ales ale celor bruste. Astazi aveti noroc sa va promovati propria agenda, fara a face valuri prea mari, iar acest lucru va aranjeaza la perfectie. Spuneti mereu lucrurilor pe nume, clarificati din start ceea ce doriti atat de la voi, cat si de la ceilalti, acest lucru fiind benefic si pentru cei din jur. Perspicacitatea va ajuta sa vedeti rapid de ce aveti nevoie si incotro trebuie sa va indreptati, mai ales in momente decisive.



Sagetator

Doriti sa lasati in urma trecutul si sa o luati de la capat, insa s-ar putea sa nu fie atat de usor pe cat va inchipuiti. Contextul astral incurajeaza, in esenta, spontaneitatea, provocarile, dar exista mereu o contrapondere si se prea poate ca demersurile voastre spre schimbari radicale sa cunoasca piedici, mai mult sau mai putin importante. Este posibil sa apara tensiuni; de aceea, in timp ce cautati sa va satisfaceti nevoile de nou, de inovatie, in viata voastra, respectati limitele decentei, nu exagerati. Daca va ganditi sa socati, sa provocati sau sa deranjati anumite oridini prestabilite, trebuie sa stiti, de la inceput, ca esecul este garantat.



Capricorn

Munca, afacerile ar putea sa va solicite, astazi, sa ganditi ceva mai putin traditional, mai inovator, mai modernist, mai avantgardist, chiar. Va simtiti impulsionati, in climatul astral al acestei zile, sa inovati, sa veniti cu idei noi si interesante. Este posibil sa intampinati rezistenta, mai ales din partea persoanelor cu vederi conservatoare, care actioneaza in jurul vostru. Mentineti-va si argumentati-va punctele de vedere, daca sunteti siguri ca solutiile oferite de voi sunt potrivite. Metodele vechi ar putea fi mai sigure, insa nu permit, de cele mai multe ori, mersul inainte decat intr-o foarte mica masura sau chiar deloc.



Varsator

Sub influenta astrelor, se poate sa se produca o revigorare spirituala, sa aveti parte de o crestere a increderii in voi insiva si in cei din jurul vostru. Pozitivismul va ajuta, atat din punct de vedere moral, cat si practic. Nu trebuie sa va stresati foarte mult, nici macar pentru problemele importante; o abordare relaxata va poate fi mai de folos. Fara crispare, ati putea observa mult mai bine si unele din partile mai ascunse ale chestiunilor in cauza; solutiile ar putea sa apara mai usor, daca tratati lucrurile mai destins. Relatia de cuplu trebuie evaluata pornind de la limitele sale; cunoscandu-le asa cum trebuie, puteti aprecia exact in ce punct sunteti si ce puteti face pentru a o stimula, pentru a o imbunatati.



Pesti

Este o zi extrem de potrivita pentru a stabili conexiuni, pe diverse planuri, cu cei din jurul vostru. Contextul astral va sprijina in atragerea de persoane pozitive, cu o influenta fasta asupra vetii voastre, persoane care va pot ridica moralul si va pot ajuta sa progresati. Este timpul pentru activitati care va pot dezvolta spiritual, care va pot creste increderea in propriul sine si in relatiile cu cei din jur. In relatiile profesionale, s-ar putea sa va confruntati cu unele situatii in care mofturile unora vor constitui piedici in activitatea voastra; nu trebuie sa va lasati nervii sa explodeze. Incercati sa va vedeti de treaba voastra, facand abstractie, pe cat posibili, de acesti factori perturbatori, de multe ori, nejustificati.