Analiză: Alegerile din 2019 vor fi o etapă politică, nu o perioada de destabilizare a economiei

După trei ani de creștere economică, perioadă în care Guvernul a fost lăsat să lucreze, a fost ținut departe de bătăliile politice, intrăm în noul an cu o economie mult mai bine plasată pe picioare. La această concluzie au ajuns autorii unui material de analiză, publicat pe pagina Poșta de Știri, de pe Facebook.



Prin urmare, se mai spune în materialul citat, campania electorala va fi doar o etapă politică, nu o perioada de destabilizare a economiei și a mediului de afaceri.

Autorii articolului mai spun că Guvernul Filip are o baza bună de pornire pentru anul viitor.



”Creșterea economică în 2018 se va plasa la un nivel de 5 la sută, fapt ce va asigura un start destul de bun și pentru 2019. Mai mult, ritmul de creștere a PIB-ului în primele doua trimestre din acest an este vizibil mai alert decât în perioada similară a anului trecut, fapt ce sugerează că și celelalte două trimestre vor avea o evoluție mai bună”, se conține în analiza citată.



În opinia experților, vor conta enorm și investițiile masive în infrastructură.

”Investițiile de aproape 2 miliarde de lei, făcute pe parcursul acestui an, pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor (Programul „Drumuri Bune”) , dar și planurile de a crește sumele alocate în 2019 vor avea, indiscutabil, un efect stimulator pentru economie și pentru afaceri”, consideră experții.



În același timp, reforma salariilor în sectorul bugetar va stimula și mediul privat să umble la salariile propriilor angajați.



”Creșterea lefurilor, inevitabil, va influența pozitiv consumul populației, iar consumul în creștere, la rândul său, va fi un stimulent pentru companii să asigure un volum mai mare de mărfuri și servicii pentru a răspunde cererii venite din piață. Un alt efect inevitabil, deja pentru finanțele publice, va fi creșterea încasărilor din impozite, dar și din contribuțiile calculate din salarii”, se mai spune în articolul de pe Poșta de Știri.



”Toate acestea, luate la un loc, ar putea să facă mult mai atractivă piața locală a muncii, să o transforme chiar într-o opțiune pentru unii cetățenii care acum muncesc peste hotare. Un factor de influență pozitiva în acest sens este și Programul guvernamental „Prima Casa. De la acest lucru are de câștigat piața imobiliară, care își va continua și în 2019 procesul de reanimare și restabilire”, se conține în materialul de analiză.