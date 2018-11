Scandal în rândul partidelor de opoziție. Acuzații grave de trădare aduse de Andrei Năstase lui Mihai Ghimpu

Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, îl face trădător pe șeful liberalilor și refuză orice dialog și cooperare cu acesta. Declarație, prezentată de cotidianul.md, vine ca o reacție la propunerea PL de a merge împreună la alegerile parlamentare, cu un candidat comun în fiecare circumscripție.



”Suntem deschiși pentru toți oamenii de bună credință, dar printre ei Ghimpu nu se înscrie. Oamenii îl urăsc mai mult pe Ghimpu decât pe Roșca. Pentru că i-a trădat, iar eu cum să coalizez cu un individ care a trădat?”, a declarat Năstase.



Pe de altă parte, el a spus că discută cu „oameni din cadrul PL-ului” și este dispus să-i atragă în blocul „ACUM”, format doar cu PAS.

„Am citit o declarație a lui Ghimpu, adresată Maiei Sandu. Eu cu el nu aș mai discuta niciodată în locul Maiei Sandu, după astfel de declarații”, a mai precizat Năstase.



Nu este pentru prima dată, când Năstase dă cu piciorul în liberali, la un protest organizat în vară, acesta a refuzat demonstrativ să-i ofere microfonul vicepreședintelui PL, Dorin Chirtoacă și, la propriu, s-a îndepărtat de fostul edil al Chișinăului.



Mihai Ghimpu a declarat ieri, în Parlament, că a sunat-o pe Maia Sandu, dar că liderul PAS l-a ignorat.



"Am sunat, am încercat, nu mi-a răspuns doamna Maia Sandu şi atunci am rugat asistenta mea şi a sunat asistenta doamnei Maia Sandu şi asistenta dumneaei a zis că dumneaei nu este pe loc, când o fi o să-i transmitem. Îmi pare rău, dar acum nu trebuie să ne arătăm muşchii. Crede doamna Sandu cu Năstase că vor avea vot util? Nu!", a spus Mihai Ghimpu



Miercuri, Maia Sandu a declarat la o emisiune TV că va da curs propunerii PL, doar dacă membrii formaţiunii vor trece prin filtrul de integritate.

Acest lucru l-a înfuriat pe Mihai Ghimpu. "Eu să trec integritatea la Maia ? Eu care din 88 v-am adus limbă, alfabet, studii în România, în Europa, unde ea a lucrat şi datorită muncii mele. Filtreze ea cu cine vrea numai nu cu mine, asta-i ruşine, asta trebuie să ai mare obraz. Noi suntem partid, nu o şaică pe care Maia Sandu vrea să -i treacă prin strungă, să-i treacă pe ai ei", a declarat liderul liberalilor.