Ministrul Agriculturii: Republica Moldova oferă suficiente mecanisme pentru investiții străine în agricultură fără dreptul de vânzare a terenurilor

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, ca o precizare la informațiile eronate apărute recent în presă.



”Chiar vreau să îmi exprim regretul că sunt astfel de rupturi din context, în care se încearcă să se speculeze pe fonul unor declaraţii sau a unor constatări legate de necesitatea de a atrage investiţii în sectorul agricol. Sectorul agricol într-adevăr are nevoie de investiţii şi în contextul în care prin discuţii cu mai mulţi investitori străini au constatat că una din soluţii ar fi liberalizarea vânzării terenurilor cetăţenilor străini, însă la etapa dată vreau să spun că este prematur de a discuta o astfel de posibilitate, fiindcă pământul este principala bogăţie a Republicii Moldova şi noi trebuie să o păstrăm şi să avem continuitatea proceselor”, a venit cu explicații ministrul.



Ciubuc a mai spus că nu există nici un document, nicio inițiativă de liberalizare a vânzărilor terenurilor agricole.

”Mai mult, noi recent am înaintat proiectul noului Cod funciar în Guvern, iar acesta prevede expres că la etapa respectivă nu se prevede acordarea dreptului de vânzare, cumpărare a terenurilor către cetăţeni străini”, spune șeful de la Agricultură.



Oficialul atrage atenția și asupra faptului că statul le oferă suficiente mecanisme de investiții în agricultura Moldovei pentru oameni de afaceri străini.



”În momentul de față, cadrul legal prevede o serie de posibilităţi care garantează investitorilor străini realizarea unor investiţii, cum ar fi, în primul rând, concesiunea, cum ar fi dreptul de arendă pe o perioadă îndelungată. Vreau să vă spun că noi avem suficientă experienţă la nivel de stat, unde investitorii străini pe bază de contracte de arendă pe perioadă îndelungată îşi pot realiza planurilor lor investiţionale”, a precizat Ciubuc.