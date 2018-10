Năstase plânge de dorul fostului său partener politic de proteste, Renato Usatîi , omul rușilor

Liderul PPDA, Andrei Năstase, regretă exluderea partenerului său politic Renato Usatîi, fost primar de Bălți și lider al «Partidului Nostru», din cursa pentru alegerile prezidențiale din anul 2014. Declarația a fost făcută aseară, în cadrul emisiunii Politica, de la postul de televiziune TV 8.



«Regretul meu mare este că, în prezidențiale, atunci când Plahotniuc împreună cu complicii săi de atunci, au decis excluderea PN-ului din cursă, toată lumea a luat apă în gură. Nu și eu», a declarat Andrei Năstase.



Amintim că liderul PN, Renato Usatîi, a recunoscut , recent, tot la emisiunea Politica, faptul că este în relații cordiale cu liderul PPDA, Andrei Năstase. „Nu vorbesc despre formarea unei coaliții, ci despre acțiuni planificate și coordonate. În ultima perioadă m-am mobilizat și vorbesc despre asta”, a spus Usatîi.



La aceeași eisiune, Usatîi a criticat-o dur pe lidera PAS, Maia Sandu, despre care spunea că îl domină pe Andrei Năstase.



„Am suportat mult trucurile Maiei Sandu. Da, am criticat-o pentru că, dacă lui Năstase nu se înădușă sub fusta ei, eu nu planific să ajung tot acolo. Eu nu critic partidele care luptă împotriva regimului și nu cer să fiu lăudat, dar nu trebuie să ne critice pe noi. Noi am avut cel mai mult de suferit, în timp ce ei două zile au stat cu umbrelele sub copaci și cu asta s-a terminat”, a spus acesta.



Anterior, în presă au apărut mai multe informații și despre faptul că Renato Usatîi ar fi unul din finanțatorii postului de televiziune Jurnal TV, controlat de Andrei Năstase. Acestea au fost confirmate și de liderul mișcării Antimafie, Sergiu Mocanu.



„La ora actuală, Jurnal TV este finanțat din banii lui Karamalak, prin Usatîi, iar Usatîi pune la dispoziția Jurnal TV nu numai bani pentru întreținerea acestui post de televiziune, ci și contenturi învechite de la unele televiziuni din Rusia „, a spus Sergiu Mocanu.