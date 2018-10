Încep audierile în cazul imixtiunii Fundației Open Dialog în treburile interne ale Moldovei

Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor de fapt şi de drept ale acuzațiilor de imixtiune din partea Fundaţiei „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) şi fondatoarei acesteia, Ludmila Kozlowska, în treburile interne ale Republicii Moldova și a finanțării unor partide politice va începe audierea autorităților responsabile în săptămână curentă.



Audierile vor începe vineri, 2 noiembrie. Decizia a fost luată astăzi, la ședința Comisiei de anchetă.



”Am înaintat o serie de demersuri autorităților și partidelor politice, solicitând informația necesară. Informațiile primite oficial de la instituții, la această etapă, relevă o serie de aspecte importante pentru ancheta comisiei, de aceea am decis să invităm instituțiile pentru a discuta pe marginea informațiilor furnizate. De asemenea, urmează să fie audiați și reprezentanții organizațiilor vizate de legături cu Fundația ”Open Dialog”, în așa fel încât comisia de anchetă să aibă o imagine completă asupra situației și să poată elabora un raport cât mai complex și echilibrat, pe care să-l prezinte în plenul Parlamentului”, a menționat președintele Comisiei de anchetă, Igor Vremea.



La 4 octombrie curent, Legislativul a constituit Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune a Fundației ”Dialog Deschis” și fondatoarei acesteia, Ludmila Kozlowska, în treburile interne ale Republicii Moldova și a finanțării unor partide politice. În ședința de săptămâna trecută, Parlamentul a extins cu 30 de zile termenul de prezentare a raportului Comisiei de anchetă.



Potrivit informațiilor publice, Ludmila Kozlowska a fost extrădată din Polonia și UE, fiind bănuită că ar colabora cu serviciile secrete rusești. Activista ucraineană a primit interdicție de intrare în cele 26 de țări europene din spațiul Schengen. Recent, Serviciul de Securitate din Ucraina a pornit o anchetă împotriva activistei pe motiv de violare a unității statale ucrainești și trădare de patrie. Fundația ”Open Dialog” a primit aviz negativ de la Organizația pentru securitate și Cooperare în Europa (OSCE).



Anterior, jurnaliştii de la Zeppelin au scris că fundația finanțată inclusiv de oligarhul controversat din Kazahstan Muhtar Abliazov a făcut lobby în Europa pentru partidele conduse de Maia Sandu şi Andrei Năstase, dar și pentru raiderul numărul unu în CSI, Veaceslav Platon.



Organizația a finanțat deplasările liderilor PAS și PPDA la instituțiile europene. Deși Maia Sandu a negat că i-au fost cumpărate bilete de călătorie, într-un interviu, lidera ONG-ului, Ludmila Kozlowska, expulzată din UE pentru legături cu serviciile speciale ruseşti, a recunoscut că lidera PAS s-a deplasat din banii fundației la Bruxelles.



Recent, la Varşovia, în cadrul unei dezbateri organizate sub egida OSCE, delegați din mai multe țări au acuzat fundația Open Dialog că face lobby pentru infractori periculoși, beneficiază de finanțări dubioase și livrează echipament militar în Donbass.



Mai mult, s-a menționat că sub masca apărării democrației și drepturilor omului, ONG-ul condus de Kozlowska manipulează și folosește informații false pentru a influența deciziile luate de Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European. Iar la sfârșitul lunii august, europarlamentarul român Andi Cristea a solicitat anchetarea surselor de finanțare a fundației.