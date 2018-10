Răspunsul Fundației Europene Anti-corupție la acuzațiile ONG-ului Open Dialogue a lui Kozlovskaia

Fundația Europeană Anti-Corupție a venit cu un răspuns la acuzațiile Fundației Open Dialogue, condusă de Ludmila Kozlovskaia.



Într-un comunicat, EUAC susține că are mare grijă să se asigure că articolele și anchetele care sunt publicate pe platformele sale să fie corecte, să conțină material factologic și să fie fără prejudecăți.



„Am aflat, cu îngrijorare, despre cererea Fundației Open Dialogue de a elimina de pe site-ul nostru și de pe pagina de Facebook ultimele anchete care vizează această organizație. Mai mult decât atât, Open Dialogue a amenințat cu procese juridice contra noastră și cu cereri de eliminare a conturilor noastre de pe rețelele de socializare. Subliniem că avem mare grijă ca anchetele noastre să fie bine documentate și să conţină material factologic; în cazul în care unele argumente nu au fost luate în considerare, suntem deschiși să le publicăm și să acceptăm toate argumentele”, se arată în comunicatul EUAC.



Jurnaliștii de la Fundația Europeană Anti-Corupție spun că tactica Open Dialogue - care se erijează în postura de ONG pentru apărarea drepturilor - omului denotă o intenție de a reduce la tăcere a jurnaliștilor.



Acestea nu sunt acțiunile obișnuite pentru o organizație care anunță că apără drepturile omului, ci seamănă mai mult cu tehnici mafiote sau cu activități ale lumii criminale. Ele ar putea fi comparate chiar și cu represiunea împotriva presei libere și a libertății de exprimare în mai multe țări din fosta Uniune Sovietică.



EUAC mai notează că nu face „vânătoare de vrăjitoare” și că va lupta în continuare pentru aflarea adevărului despre schemele de finanțare și de lobby ale Fundației Open Dialogue.



Amintim că fondatoarea ONG-ului Open Dialogue, Ludmila Kozlovskaia, a fost expulzată de pe teritoriul UE, fiind bănuită de colaborare cu serviciile rusești. Kozlovskaia venea de la Bruxelles și a fost luată de polițiștii polonezi chiar de pe aeroport. Ea și-a petrecut noaptea în aeroport, iar dimineață a fost expulzată în Ucraina, stat al cărei cetățean este.



Experții polonezi consideră că Fundația Open Dialogue , condusă de Kozlovska şi autodeclarată drept pro-ucraineană și anti-rusă, promovează, de fapt, în mod tacit, interesele Kremlinului în UE.



ONG-ul este cunoscut printr-un lobby agresiv în instituțiile europene, făcut în favoarea lui Ablyazov și împotriva dușmanilor geopolitici principali ai Rusiei în Europa de Est: Polonia și Ucraina. În 2016, după reținerea la Kiev a „raiderului nr.1 în CSI” și, totodată, a agentului FSB Veaceslav Platon, precum și după extrădarea acestuia în Republica Moldova, și țara noastră a intrat în vizorul Fundației Open Dialogue. Aceasta a început să pună presiune internaţională pe autorităţile de la Chişinău și să facă lobby pentru eliberarea lui Veceaslav Platon, care este condamnat la 18 ani de închisoare, precum și pentru partidele pro-ruse de la Chișinău, cum ar fi cel condus de Renato Usatîi.



Usatîi a sponsorizat deplasări la conferințele Fundației Open Dialogue pentru Maia Sandu și Andrei Năstase. Aceste acțiuni sunt calificabile drept diversiuni dirijate, sub paravanul ONG-ului, de finanțatorii din Rusia în cadrul războiului hibrid purtat de Kremlin și serviciile speciale de la Moscova în Europa de Est.



De asemenea, Fundația Open Dialogue are legături strânse cu activiștii pro-ruși, formatorii de opinie și activiștii civici de la Chișinău, precum Alexei Tulbure, Alexandr Petcov, Ana Ursachi, Grigori Petrenco și jurnalista Natalia Morari.



La nivelul Parlamentului Republicii Moldova a fost creată o Comisie de anchetă privind activitatea acestei organizații și implicarea ei în politica din Republica Moldova.