Specialiştii atenţionează să fim atenţi în noaptea când se va trece la ora de iarnă

Trecerea la ora de iarnă 2018 va interveni în noaptea de sâmbătă (27 octombrie) spre duminică (28 octombrie), când la ora 3.00, acele ceasornicelor vor fi date cu o oră în urmă, iar această zi va fi cea mai lungă din an. Specialiștii avertizează că acest eveniment anual este resimţit diferit de oameni și ne sfătuiesc să fim mai atenți în noaptea cu pricina, notează MOLDPRES.



Potrivit unui studio realizat de Universitatea Texas (SUA), citat de mai multe medii de informare, odată cu trecerea la ora de iarnă crește riscul de accidente rutiere, atât în noaptea dintre sâmbătă și duminică, cât și în perioada următoare.



"În noaptea evenimentului, riscul de accidente rutiere crește cu aproximativ 7% față de perioada anterioară, iar dimineața, riscul este chiar mai ridicat cu 14%. Totodată, pot avea loc tulburări de somn, pentru că organismului îi este dificil să se acomodeze cu schimbarea și se adaptează treptat la noul ritm de viață. Acest lucru ar putea duce la stări acute de oboseală, iar în această perioadă, simțurile nu vor fi la fel de ascuțite", potrivit surselor citate.



"Odată cu trecerea la ora de iarnă încep să aibă loc schimbări chiar și la nivel emoțional. Întunericul care se „năpustește” cu o oră mai devreme decât până acum ne face să ne simțim triști și obosiți și chiar să experimentăm stări de depresie. Scurtarea zilei și dereglarea ceasului biologic duc la o tulburare afectivă sezonieră", afirmă şi medicii.



În acelaşi timp, specialiştii susţin că "din fericire, această stare va trece, cel mai probabil, după prima săptămână ulterioară schimbării orei, însă este bine să fim atenți la simptomele depresiei și să încercăm să le combatem imediat ce le conștientizăm, pentru a nu rămâne ancorați în această stare".



Iată care sunt simptomele care pot interveni atunci când se face trecerea la ora de iarnă: apetit crescut, lipsă de energie, nervozitate, stres.



"Nu este neapărat ca toată lumea să fie afectată de schimbarea orei. De cele mai dese ori "simt" evenimentul persoanele meteosensibile, cele cu maladii cronice ale sistemului nervos sau cardiovascular, care trebuie să nu se abată de la regimul prescris obişnuit de medic, să ia medicamentele indicate şi să aştepte o scurtă perioadă până când ceasul biologic se va adapta la cel de-afară", a specificat, la solicitarea MOLDPRES, Sofronie Cicală, medic de familie într-un Centru de sănătate din ţară.



Republica Moldova va opera trecerea la ora de iarnă, care este efectuată în conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU, concomitent cu statele-membre ale comunității europene. Trecerea de la ora de vară la ora de iarnă are loc în 70 de țări din lume cu respectarea diferenței de fus orar.



Majoritatea ţărilor europene au institut acest sistem ca urmare a şocului petrolier din 1973-1974, din grija de a economisi energie. Obiectivul schimbării orei era în principal de a face să corespundă mai bine orele de activitate cu orele însorite pentru a limita utilizarea luminii artificiale.