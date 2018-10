Doi simpatizanți ai opoziției îi critică pe Maia Sandu și Andrei Năstase: ”Nu trebuie să strigăm în PMAN „Jos Plahotniuc”, cum pe timpuri am strigat „Jos Voronin”, deoarece este o abordare primitivă care nu are efecte

Opoziția nu are echipă și nici acțiuni nu face prin care să convingă cetățenii să le dea voturile. De această părere sunt autorul proiectului ”De Facto”, Stela Jantuan și directorul de programe de la Institutul de Politici Publice, Oazu Nantoi. Opiniile au fost exprimate la o emisiune de la TVC21.



Stela Jantuan a criticat în special Partidul Acțiune și Solidaritate, de la care spune că nu vede nicio acțiune.



”Nu accept ceea ce face actuala putere și încotro duce țara, dar în același timp vreau să avem o opoziție matură care ar acționa nu conform agendei impuse de putere, ci să lucreze în anticipare. Opoziția trebuie să convingă cetățenii că alături de ea vor putea avea succese și astfel frica din societate va fi cumva diminuată. Nu prea văd acțiuni din partea opoziției, PPDA mai face câte ceva, mișcarea „Acum” mai apare undeva, dar din partea PAS nu văd nimic”, a declarat autorul proiectului ”De Facto”.



Iar Nantoi adaugă că pentru a prelua puterea, opoziția are nevoie de o echipă puternică de 150-200 de profesioniști pe care nu-i are.



”Nu trebuie să strigăm în PMAN „Jos Plahotniuc”, cum pe timpuri am strigat „Jos Voronin”, deoarece este o abordare primitivă care nu are efecte. Noi trebuie să restabilim statul în care mecanismele vor fi funcționale, iar justiția va fi absolut independentă, desigur este o abordare idealistă, dar nu văd alte opțiuni”, a mai spus Oazu Nantoi.