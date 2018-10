Ce spun astrele azi, 26 octombrie

Berbec

Astazi aparentele conteaza, indiferent ca va place acest lucru sau nu. Cu cat situatiile in care sunteti implicati sunt mai stresante, cu mai multa presiune, cu atat un stil vestimentar potrivit va poate salva, conferindu-va un aer de superioritate si mai multa incredere in sine. Aveti deci, mare grija la aspectul exterior si comportati-va in concordanta cu evenimentele in care sunteti implicati. Diplomatia este importanta, functioneaza, de regula, si, daca veti merge pe aceasta linie, este posibil sa iesiti foarte bine, in final. Tineti cont de faptul ca si problemele domestice sunt importante si ca trebuie sa le rezolvati, intr-un fel sau altul.



Taur

In sfarsit, va gasiti intr-o stare de echilibru. Ati ajuns la un consens intre ceea ce vreti si ceea ce aveti nevoie, ceea ce va este necesar. In sfarsit, ati ajuns sa intelegeti ca nu puteti avea totul intotdeauna. Este bine sa visati, insa daca tintiti la ceva nerealizabil, s-ar putea sa fiti extrem de dezamagiti la momentul in care va veti da seama de acest lucru. Nici psihicul nu va va ajuta prea mult in lupta contra depresiei. Nu este un moment potrivit pentru a incepe noi proiecte, mai ales daca sunt de anvergura si pentru o perioada mai lunga de timp; dimpotriva, este un moment in care trebuie sa stati linistiti si sa reflectati cu atentie la pasii urmatori.



Gemeni

Nu este un moment bun pentru a va epuiza. Dimpotriva, porniti la drum, de dimineata, cu sarcini simple si usor de dus la bun sfarsit. Dozati-va eforturile cu intelepciune, pentru a va bucura de rezultate pe masura asteptarilor. In ansamblu, se pare ca ziua de astazi va fi pentru voi o zi destul de productiva, daca veti sti sa va organizati. In nici un caz nu incepeti proiecte noi, mai ales daca inca mai aveti de rezolvat dintre cele vechi. Aplecati-va cu mai multa atentie asupra problemelor copiilor, care va vor solicita implicarea. Explicati-le cu rabdare daca au neclaritati in privinta unor forme de actiune si atitudini.



Rac

Va doriti sa ajungeti la armonie in cuplu, insa nu stiti cum sa transati problemele aparute si ramase nerezolvate. Ar trebui sa lasati la o parte prejudecatile si mandria si sa va cooptati partenerul la o discutie serioasa. Orice chestiuni ramase neclarificate, nesolutionate, pot avea impact negativ asupra relatiei si, uneori, pot produce pierderi ireparabile. In plan profesional, este nevoie sa va repliati si sa va refaceti increderea in propriile forte, daca asta era o problema. Incet-incet, veti reusi sa rezolvati treburile pe care le aveati planificat si nici nu va veti da seama cand se va face seara. Ar fi bine ca toate zilele sa decurga atat de usor, din acest punct de vedere.



Leu

Finantele sunt punctul forte astazi. Sunteti pregatiti sa incheiati o afacere sau un parteneriat profitabil si asta va mai ridica putin moralul. Atentie sa nu va abata de la problema principala, relatia cu partenerul. Aveti grija si la starea de sanatate, deoarece poate sa apara stresul care sa acutizeze unele probleme mai vechi. Incercati, pe cat posibil, sa gasiti si timpul necesar relaxarii. Tensiunea si agitatia nu fac bine nici trupului si nici sufletului. O vorba mai veche spune: “daca nu ai un batran, sa-l cumperi”. Ar trebui sa tineti putin seama si de vocea intelepciunii, de parerile celor mai in varsta si mai experimentati.



Fecioara

Daca aveti dubii in privinta anumitor decizii, nu ezitati sa va consultati cu persoane apropiate, care sa va pot oferi un sfat avizat. Fiti atenti in jur si colectati cat mai multa informatie despre chestiunile care va intereseaza. Va va fi de folos in zilele urmatoare. In plan personal, astazi sunteti in cautarea dragostei. Daca sunteti singuri, este cu siguranta un moment propice sa va cunoasteti jumatatea. Daca sunteti intr-o relatie sau casatoriti, doriti sa va revigorati relatia, sa readuceti prospetimea si pasiunea in viata voastra si nu stati pe ganduri prea mult inainte de a initia actiuni in aceasta directie. Putin mai multa atentie la finante, caci sunteti predispusi la a cheltui putin mai mult ca de obicei. Pai, dragostea cu cheltuiala se obtine si se tine, nu?



Balanta

Astazi sunteti predispusi la succes, asa ca profitati de fiecare ocazie care va iese in cale. Analizati totul cu foarte mare atentie si, daca sesizati ceva cu potential, nu ezitati sa faceti pasul decisiv. Totusi, evitati sa va implicati in afaceri cu risc crescut, deoarece va pot face pagube destul de consistente in buget. Apelati la rabdare si obiectivitate pentru a lua deciziile cele mai bune. In familie, fiti voi factorul de stabilitate, nu de dezechilibru; temperamentul vulcanic nu prea va este de ajutor in acest sens, insa este nevoie sa va impuneti mai multa autodisciplina, daca doriti sa mentineti linistea caminului vostru, asa cum va place voua.



Scorpion

Sunteti intr-o dispozite romantica ce tinde sa se prelungeasca si in zilele urmatoare, ceea ce-l incanta foarte mult pe partener. Inclusiv atitudinea acestuia va stimuleaza starea de spirit si va faceti planuri pentru o seara plina de pasiune si tandrete. Poate iesiti impreuna la un restaurant mai intim, poate va uitati la un film de dragoste in timp ce savurati un pahar de vin si va tachinati reciproc. In plan profesional, va fi nevoie de mai multa atentie la noutatile care apar in cale si pe care doriti sa le implementati in activiatea voastra; unele din ele, pur si simplu, nu se potrivesc voua sau activitatii pe care o desfasurati. Nu preluati ceva doar entru ca asa este moda; aveti grija sa vi se si potriveasca.



Sagetator

Starea de lucruri de astazi va permite sa va consolidati relatiile pe care deja le-ati stabilit. Aveti ocazia sa intariti legaturile cu partenerii de afaceri, ceea ce va poate aduce, in viitor, castiguri financiare substantiale. De asemenea, este un moment potrivit pentru a va aprofunda relatia cu partenerul de viata sau sa treceti la urmatorul nivel in relatia cu iubitul/iubita, actionand mai prietenos, mai pasional, pentru a ajunge la ceva absolut minunat. Juniorii vor fi cam reticenti la sugestiile voastre astazi si, se prea poate sa vorbim despre o sursa de tensiune, daca nu veti reusi sa ajungeti la un numitor comun, in discutiile cu acestia.



Capricorn

Astazi aveti unul dintre acele momente in care simtiti ca visele voastre nu vor deveni niciodata realitate. Totusi, sunt sanse mari ca, cel putin unul dintre ele, sa se realizeze acum. Si poate chiar cel mai putin probabil, insa si cel mai frumos si mai dorit. Pe de alta parte, nu este bine sa traiti intr-o lume a viselor; rupti de realitate; corelati totul cu ceea ce se intampla realmente in viata voastra si dozati-va actiunile cu obiectivitate. Un alt sfat important pe ziua de astazi atrage atentia asupra situatiei financiare, care se prezinta destul de volatile. Feriti-va de extravaganta in aceasta zi, caci aveti tendinta de a va aventura in cheltuieli, unele chiar inutile.



Varsator

Aveti posibilitatea sa va implicati intr-un proiect de anvergura, unde veti cunoaste multe persoane si unde veti pune bazele unor colaborari pentru mai multa vreme; de aceea, este important, o data in plus, sa faceti o prima impresie cat mai buna, sa va puneti corect in valoare atuurile, abilitatile. In plan personal, este nevoie sa va menajati relatia cu partenerul care va va solicita foarte mult atentia. Ar fi o miscare inteleapta sa va faceti timp sa iesiti undeva impreuna, pentru a sta de vorba si a discuta relaxati despre problemele care va preocupa. Comunicarea se dovedeste a fi foarte importanta in contextual acestei zile, din punctual de vedere al vietii personale.



Pasti

Din pacate, ziua va fi marcata de diverse tensiuni, care va vor conferi o stare de spirit extrem de neplacuta. Mai rau este ca, in multe dintre situatii, nu va depinde de voi sa le controlati, dar veti fi implicati fara sa va doriti acest lucru. Poate ar fi bine ca astazi sa va concentrati mai mult pe familie si pe casa, mai ales daca, in ultima perioada ati cam ignorat problemele domestice; cu siguranta, au aparut unele inconveniente, din aceasta pricina. Poate e nevoie de unele reparatii in casa, poate vreun membru al familiei are vreo problema si are nevoie de ajutor. Sau poate ca tocmai voi simtiti nevoia sa aduceti ceva imbunatatiri, doar asa, ca sa va reincarcati bateriile si sa va refaceti buna dispozitie.