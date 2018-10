Filip, despre „Salarii bune pentru Moldova”: O dădacă va avea majorări de 109% și va primi peste 3000 de lei lunar, de la 1140, acum

Noua lege a salarizării în sistemul public, numită și „Salarii bune pentru Moldova” aduce doar beneficii angajaților de la stat. Asigurarea vine de la prim-ministrul Pavel Filip, care a oferit detalii despre esența reformei, ce urmează a fi pusă în aplicare de la 1 decembrie.



„Nimeni nu va avea de pierdut niciun leu, dimpotrivă, acestea vor crește. Un lucru important, nimeni nu va mai avea un salariu sub minimul de existenta pentru persoanele apte de muncă, de 2 mii de lei”, a declarat șeful Executivului.



Prim-ministrul s-a referit la categoriile de bugetari care vor avea parte de majorări la prima etapă a reformei.



„În învăţământul preuniversitar, efectul creşterii salariului îl vor simţi cele peste 56 de mii de persoane, majorarea fiind de aproximativ 20%. „Vorbim şi despre ajutorii de educatori, aproximativ 80 de mii de persoane, pe care îi avem în sistem şi se vor bucura de o majorare salarială de până la 90%. Iar 40 de mii de angajați în serviciile tehnice ale administrației locale se vor bucura de o creştere de aproximativ 30%. Asistenții sociali vor avea salarii mai mari cu până la 55 la sută. Şi în cultură, aproximativ 6 mii de angajaţi vor avea creşteri salariale de aproximativ 80%. Este vorba despre categoriile de angajați care pe parcursul anilor au fost nedreptățiți”, a spus Pavel Filip.



Șeful Guvernului a venit cu câteva exemple concrete ca să ilustreze schimbările în retribuția muncii bugetarilor.



„Un contabil din consiliul raional are 1340 lunar, iar venitul mediu actual este de 2916 de lei și va avea o creștere de 98,6 %, până la 5971 de lei lunar.



O dădacă are acum un salariu de bază de 1140 de lei și o medie de 1454. În acest caz, creșterea va fi de 109%, iar salariatul va primi 3049 de lei lunar.



Un asistent parental care acum are un salariu de bază de 1340 de lei și ajunge la o medie de 3663 de lei va avea de la 1 decembrie 5992 de lei pe lună”, a dat detalii Pavel Filip.



La rândul său, ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a descris noul sistem de salarizare, menit să elimine haosul existent până acum la stabilirea retribuțiilor muncii în diferite domenii. Armașu a explicat și diferența procentuală a majorărilor pentru diferite categorii de angajați.

”Plasarea tuturor categoriilor pe grila unică de salarizare a fost făcută în baza unor evaluări foarte tehnice. Evaluarea fiecărei funcții s-a făcut, reieșind din nivelul de intensitate, nivelul de calificare, nivelul de responsabilitate, riscuri, stresuri prin care trece angajatul l-a respectivul loc de muncă. Ca urmare a acestei evaluări, vedem că autoritățile locale s-au ridicat pe grilă ceva mai sus”, a spus ministrul.



Salariile bugetarilor vor fi formate din partea fixă și sporuri. De exemplu, salariul minim de bază va fi de 1500 de lei, la care se vor adăuga sporurile, astfel încât angajatul să primească nu mai puțin de 2000 de lei pe lună. În anii următori este prevăzută majorarea retribuției de bază, în funcție de creșterea economică înregistrată.