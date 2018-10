Plahotniuc anunță reforma salariilor de la 1 decembrie: profesorii și medicii, creșteri de salarii cu pana la 20 la suta. Vezi și alte categorii

Salariile pentru 150 de mii de bugetari vor crește de la 1 decembrie cu până la 90 la sută. Totodată, nu vor mai exista salarii mai mici de 2000 de lei. Anunțul a fost făcut de către președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, la un briefing de presă. Potrivit lui, subiectul a fost discutat la ședința săptămânală a PDM.



”Printre domeniile profesionale vizate de reforma salarizării sunt educația, sănătatea, asistența socială, autoritățile publice locale. Pentru aceste categorii de bugetari, salariile vor crește cu 20, cu 50 și pentru unii chiar cu 90 de procente, este o creștere de salarii fără precedent în Republica Moldova”, a punctat Plahotniuc.



Politicianul a atras atenția că unul dintre cele mai importante efecte ale reformei salarizării, inițiate de Partidul Democrat, este că se rezolvă o problemă cronică din sistemul public, unde din totalul celor 200 de mii de funcționari, aproximativ 36 de mii primesc salarii sub minimul de existență, sub 2.000 de lei.



”Datorită reformei, nici un angajat din sistemul public să va mai primi salariu mai mic de 2.000 de lei. Aceste majorări salariale, cu 20, cu 50, pentru unii chiar cu 90 de procente vor intra în vigoare din întâi decembrie anul curent, anul 2018, și conform acestei reforme, în fiecare an, Guvernul va fi obligat să majoreze salariile la bugetari așa cum au fost modificate acum”, a oferit detalii liderul PDM.



Acesta a mai spus că este deja planificată a doua etapă a reformei salariale, astfel, ca în primăvara anului 2019 cei care acum nu au beneficiat de creșterea salariului să aibă și ei majorare de salariu.



”Reforma salarizării, pe care o numim „Salarii bune pentru Moldova” este una dintre măsurile despre care am vorbit la Marea Adunare Națională a Partidului Democrat de duminică, unde am anunțat un vast program de acțiuni pentru Moldova, pentru bunăstarea cetățenilor noștri”, a punctat Plahotniuc.