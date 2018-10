Topul celor mai mari acvarii din lume

Un acvariu îți încântă privirea și te îndeamnă să-i descoperi creaturile misterioase. În lume există acvarii de dimensiuni colosale care-ți taie respirația. E suficientă o vizită la un astfel de obiectiv ca să faci turul lumii subacvatice.

Acvariul Georgia, SUA: regatul peștilor uriași





Cum ar fi să dai o petrecere în pijamale alături de animale marine rare, ca rechinul-balenă sau beluga ? Cel mai mare acvariu din lume, pe nume Georgia, din orașul Atlanta, pune la dispoziția vizitatorilor dormitoare în preajma bazinului acvatic care adăpostește peste 120.000 de pești. Oaspeții nocturni ar trebui să scoată din buzunar 100 de dolari pentru o asemenea experiență. O altă atracție o reprezintă înotul alături de rechinul-balenă, cea mai mare vietate acvatică. Acvariul, cu 32 de milioane de litri de apă, a fost construit în totalitate cu banii proveniți dintr-o donație a unui milionar american și a fost deschis în anul 2005.



Acvariul din Dubai, Emiratele Arabe Unite: record Guinness



Dubai Mall se mândrește cu acvariul gigantic, care are o capacitate de 24 de milioane de litri de apă și adăpostește peste 33.000 de animale marine, inclusiv 400 de rechini și diavoli de mare. A intrat în cartea recordurilor Guinness pentru ,,cel mai mare panou din sticlă acrilică“. Acesta măsoară 8,3 m înălțime, 32,88 m lungime și are o grosime de 75 cm. Cu toate acestea, acvariul a avut și unele probleme. În februarie 2010, o fisură prin care curgea apa a stârnit panica în rândul mulțimii, iar mall-ul a fost parțial evacuat cu ajutorul poliției.



Acvariul Churaumi, Japonia: raiul diavolilor de mare



Situat în Parcul Ocean Expo, pe insula Okinawa din Japonia, acvariul Churaumi a fost deschis în anul 2002. ,,Chura“, în limba localnicilor, înseamnă „frumos“ sau „grațios“, iar „umi“ înseamnă „ocean“. În bazinul gigantic de 7,5 milioane de litri de apă își unduiesc corpurile rechini-balenă și sute de pești migratori. Churaumi deține recordul mondial pentru creșterea diavolilor de mare în captivitate. În 2007, s-a născut primul pui din familia calcanilor, într-un mediu artificial.



Oceanografic din Valencia, Spania: dans cu delfinii



Este cel mai mare acvariu din Europa cu nu mai puțin de 7 milioane de litri de apă. Oceanografic găzduiește peste 45.000 de pești și se întinde pe o suprafață de 110.000 m². Inaugurat în 2003, Oceanografic este împărțit în douăsprezece clădiri cu o arhitectură modernă și reprezintă toate ecosistemele marine existente. Atracțiile principale sunt: dormitul lângă acvariul cu rechini; scufundări alături de rechini, antrenor de delfini pentru o zi. Un loc cu adevărat spectaculos este restaurantul submarin cu pereți de sticlă, unde peste 10.000 de pești se uită la tine în timp ce mănânci.



Istanbul Sea Life, Turcia: refugiu pentru broaștele țestoase



Situat pe 3 etaje, într-un centru comercial din Istanbul, acvariul Istanbul Sea Life sau TurkuaZoo are o dimensiune de 8.000 m² și conține aproape 5 milioane de litri de apă. Cuprinde peste 10.000 de specii de pești, rechini și crustacee. Principalul punct de atracție îl reprezintă acvariul sub formă de tunel, care măsoară 80 m lungime. Trecând pe sub el, poți să dai nas în nas cu un rechin sau cu un crab gigantic japonez. Pe lângă scopul turistic, acvariul are o misiune de cercetare și conservare a vietăților marine. Aici funcționează un Centru de Reabilitare pentru Broaștele Țestoase.