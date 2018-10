Mesaje de mulțumire pentru proiectele sociale și economice, implementate de guvernare

Exponenți ai administrațiilor locale, antreprenori sau simpli cetățeni au exprimat mulțumiri Guvernului, în cartul Adunării PDM pentru Moldova, pentru proiectele derulate în beneficiul oamenilor.



Primarul satului Cotului Morii, raionul Hâncești, Lucia Guștiuc, le-a mulțumit autorităților centrale pentru ajutorul acordat în urma calamităților din 2010, în special în ultimii trei ani.



”Cetățenii Republicii Moldova așteaptă schimbări în fiecare comunitate și numai împreuna putem schimba viața spre bine. În urma calamităților din 2010, comuna Cotul Morii a fost strămutata și construită în altă parte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi cetățeni, că ați contribuit”, a declarat Lucia Guștiuc.



Edilul i-a mulțumit personal președintelui PDM, Vlad Plahotniuc pentru ideea programului național Drumuri bune pentru Moldova.



”Împreună am reușit să facem lucruri frumoase. Am construit școli, grădinițe, centre de sănătate, am iluminat localitățile. Am construit și drumuri bune și îi mulțumim dlui Vlad Plahotniuc pentru această inițiativă. Avem rezultate, avem susținere, suntem puternici”, a mai spus primarul din Cotul Morii



La rândul său, antreprenoarea Alina Gheorghiță a venit cu un mesaj de mulțumire pentru programul Femeia în afaceri, derulat de guvernul Filip.



”Vin cu un mesaj de mulțumire pentru tot ceea ce a făcut guvernarea nu doar pentru mine, ci pentru toți întreprinzătorii mici din țara noastră. Am decis să deschid o mică patiserie. Abia în 2017 am reușit, atunci când Guvernul Republicii Moldova a lansat programul Femeia în afaceri. Mă bucur că sunteți atât de mulți, că sunteți un partid care promovează proiecte bune pentru oameni”, a spus Alina Gheorghiță.

Iar Cristina Bondac a mulțumit Guvernării pentru derularea Programului Prima Casă, al cărui beneficiar este.