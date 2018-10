Plahotniuc: A patra cale pentru Moldova este concentrarea pe nevoile oamenilor

Moldovenii sunt gata și sunt dornici să-și făurească viitorul cu propriile mâini, un viitor, așa cum îl vor ei, dar pentru aceasta este nevoie de politicieni care să muncească pentru țară, care să le ofere stabilitate, siguranță și încredere în ziua de mâine. Declarația a fost făcută de către liderul democraților, Vlad Plahotniuc, în fața a 100 de mii de oameni adunați în Piața Marii Adunări Naționale.



„Suntem un partid puternic și nu doar prin faptul că ne aflăm acum la putere, dar prin solidaritatea echipei noastre, prin capacitatea extraordinară de mobilizare pe care o avem, dar și prin energia fantastică pe care o transmiteți dumneavoastră, acum, în PMAN”, s-a adresat liderul PDM oamenilor din PMAN.



Plahotniuc a mai spus că ideea că problemele moldovenilor vor fi rezolvate din exteriorul țării nu mai are nici un suport.



„Timp de 27 de ani, au existat trei direcții, trei direcții pe care politicienii din Republica Moldova au încercat să-i ducă pe moldoveni: una este calea în Uniunea Europeană, alta este calea eurasiatică și cea de-a treia cale este calea unirii cu România. Prea mult Moldova a așteptat ca altcineva să-i construiască viitorul, din afara țării”, a continuat politicianul.



Vlad Plahotniuc s-a arătat convins că, acum, moldovenii sunt gata și dornici să-și făurească viitorul cu propriile mâini, așa cum îl vor ei, dar au nevoie de politicieni care să muncească pentru țară, care să le ofere stabilitate, siguranță și încredere în ziua de mâine.



„De aceea, ne-am adunat astăzi aici pentru a merge împreună pe o nouă cale, cea de-a patra cale, pe care nimeni nu a avut curajul să pornească până acum. Este vorba despre calea pro-Moldova, pentru Moldova, calea, care duce spre moldoveni, spre rezolvarea problemelor concrete ale oamenilor, ale noastre, ale tuturor.



Liderul democraților a explicat și ce înseamnă politica pentru Moldova.



„Înseamnă că satele moldovenești vor fi la fel de pline de activitate, ca altădată: sate cu infrastructură bună, cu drumuri asfaltate și aprovizionate cu apă, sate cu mulți copii, pentru care să fie renovate grădinițele și redeschise școlile, pentru care să avem medici de familie în fiecare localitate, sate cu locuri de muncă în ateliere sau în câmp, astfel încât oamenii să nu fie nevoiți să plece peste hotare. Și în sate, și în orașe, oamenii trebuie să primească salarii mai mari, și noi vom veni foarte curând cu o reformă bună în acest sens.







Politica „pentru Moldova” înseamnă, că noi vom continua să preluăm tot ce este mai bun în modelele de trai din Europa, astfel, încât să aducem bunăstarea aici, acasă, în Moldova, pentru viitorul copiilor noștri și pentru afirmarea noastră ca societate modernă”, a venit cu exemple Vlad Plahotniuc.



De asemenea, noul concept, care va reprezenta de acum încolo o doctrină națională, va permite Moldovei să-și restabilească demnitatea națională și să aibă un rol activ în relațiile externe.



„Nu mai putem tolera statutul de obiect al geopoliticii, cum am fost în ultimele decenii, când toți ne dictau ce să facem, unde să mergem, de cine să ascultăm sau la ce să visăm. Moldova are dreptul la propria viziune, la propriul cuvânt în relațiile cu cei din străinătate. Noi avem dreptul la propriul destin, pe care să-l făurim după voința noastră. Doar în așa mod putem să dobândim suveranitatea noastră autentică”, a punctat Plahotniuc.