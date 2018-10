Pavel Filip, în fața a 100 de mii de oameni în PMAN: Suntem la cea mai mare adunare din istoria Partidului Democrat

Moldova nu mai este cea mai săracă țară din Europa, dar mai avem încă mult de muncit ca să sporească bunăstarea oamenilor Moldovei. Economia țării este în creștere pentru al treilea an consecutiv, s-au făcut multe lucruri bune în Moldova din 2006 încoace, iar progresul nu poate fi negat, oricât de mult s-ar strădui cei care au fost anterior la guvernare și vor cu înverșunare să recâștige puterea. Aceste declarații au fost făcute de către prim-ministrul Pavel Filip la Adunarea Națională a PDM, la care a prezentat principalele realizări ale guvernării.



”La sigur ne aflăm acum la cea mai mare adunare a democraților din istoria acestui partid! Asta e forța democraților, asta e forța partidului nostru, asta e forța Moldovei și a oamenilor Moldovei! În această săptămână s-au împlinit 1000 de zile de guvernare PDM. În toate aceste 1000 de zile și în fiecare dintre ele, Guvernul a simțit susținerea cetățenilor, a simpatizanților și al dumneavoastră”, s-a adresat Pavel Filip celor 100 de mii de oameni adunați în Piața Marii Adunări Naționale.



”Astăzi economia țării este în cel de-al treilea an consecutiv de creștere. Am adus Moldovei peste 4% creștere economică anuală în primii doi ani și acum am ajuns la 5%.

Astăzi salariul mediu în Moldova este cu 30% mai mare decât în urmă cu 3 ani. Putem spune ferm că nu mai suntem cea mai săracă țară din Europa, dar încă avem de muncit foarte mult ca să sporim bunăstarea oamenilor Moldovei.



Astăzi în Moldova pensia medie a depășit minimul de existență pentru pensionari, pentru prima oară de la Independență încoace. Și știm cum să creștem pensiile si în continuare”, a punctat prim-ministrul.



Șeful Executivului a menționat și măsurile de susținere a mediului de afaceri și de încurajare a investițiilor, reducerea presiunii birocratice și subvenționarea creării noilor locuri de muncă.



”Astăzi în Moldova nu se mai închid școli, dar se renovează. Am făcut aceste progrese pentru că am înțeles să dăm un viitor educației prin investiții în modernizarea infrastructurii școlare.



Azi inflația este sub control, iar cursul de schimb al monedei naționale este stabil, iar asta s-a întâmplat pentru că ne-am asumat cu seriozitate îmbunătățirea legislației bancare și echilibrarea finanțelor publice.



Astăzi în Moldova se fac drumuri bune, se construiesc apeducte și canalizări. Am procurat noi ambulanțe pentru serviciile de urgență și am reparat capital mai multe centre medicale din întreaga țară, iar tinerii sunt susținuți în cumpărarea primei locuințe”, a continuat Pavel Filip.



Prim-ministrul a subliniat că toate aceste realizări nu sunt programe pe hârtie, dar lucruri concrete. În context, șeful Guvernului a menționat modernizarea drumurilor din sute de sate, apeductele noi, construite în 2017-2018, punctele de asistență medicale din sate, dotate cu ambulanțe moderne.



”Iar datorită Programului Prima Casă, peste 600 familii tinere și de tineri din Moldova s-au mutat, deja, în casă nouă. Am dat o speranță tinerilor care nu credeau că în timpul apropiat își vor putea cumpăra o locuință”, a continuat Pavel Filip.

Prim-ministrul a mai arătat că negativismul din societate a scăzut, iar mulți concetățeni au început să creadă cu adevărat că-și pot construi un viitor mai bun aici, în țară. În context, oficialul a menționat lupta opoziției contra guvernării, care s-a transformat în luptă contra țării și oamenilor.



”Cei care ieri au plecat de la putere - astăzi încearcă să o ia înapoi și sunt atât de orbiți de acest lucru, încât neagă orice progres care s-a făcut în ultima perioadă. Confuzia lor este atât de mare, încât lupta lor contra guvernării a devenit acțiune politică împotriva Republicii Moldova, împotriva cetățenilor acestei țări. Cu trufie și cu dispreț față de oameni, opoziția a pus interesele ei deasupra intereselor naționale. Ce vor să construiască acești oameni în această țară, noi nu știm. Nici dvs. nu știți. Nici ei nu știu! Pentru ca ei nu vor să construiască – ei vor să distrugă!”, a atras atenția Pavel Filip.



Prim-ministrul este convins că oamenii vor face diferența între fapte concrete îndemnuri distructive.



”Sunt convins că vom avea puterea să continuăm împreună să muncim Pentru Moldova, doar pentru Moldova! Am dovedit că merităm încrederea oamenilor, iar de aici trebuie să înceapă proiectul nostru pentru următorul ciclu electoral”, a spus la final Pavel Filip.