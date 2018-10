Ce spun astrele azi, 21 octombrie

Berbec

Nu este o zi prielnica pentru a va evidentia prea mult, in plan profesional; contextul astral nu va este de mare sprijin, in acest sens. In plan profesional, este bine sa nu va asumati decat acele responsabilitati pe care le puteti indeplini; daca veti rata termene limita sau veti dezamagi clientii, ati putea pierde foarte mult. Pe de alta parte, nici voi insiva nu sunteti dintre cei care ar suporta prea usor esecurile, asa ca, s-ar putea inregistra consecinte mult mai ample decat v-at fi imaginat. Aveti grija ca situatia financiara ar necesita unele imbunatatiri; este bine sa fiti cat mai economi si sa nu va pripiti atunci cand vine vorba de achizitii.



Taur

Va place sa fiti siguri atunci cand luati o hotarare, insa tineti cont ca, atunci cand stati prea mult pe ganduri, este foarte posibil sa pierdeti momentul oportun de actiune. Contextul astral al acestei zile indeamna la actiune, asa ca cei care nu va veti face indeajuns de mult curaj, nu veti avea decat de pierdut. Conflictele intre generatii s-ar putea sa se manifeste mai pregnant astazi, in unele cazuri intre unii dintre voi si parintii vostri, in altele intre unii dintre voi si copii vostri, in functie de context. Daca doriti ca vocea voastra sa fie ascultata, cel mai bine ar fi sa vorbiti calm si pe un ton care sa nu irite; altfel, va veti face o reputatie pe care nu ati dori deloc sa o pastrati.



Gemeni

Se pare ca oboseala din ultima vreme v-a cam ajuns si aveti probleme in a pastra ritmul. Nici entuziasmul nu va copleseste, de aceea lucrurile se vor misca foarte greu pentru voi, astazi; mai ales in plan profesional, este foarte posibil sa ramaneti in urma cu indeplinirea sarcinilor desemnate pentru aceasta zi. De aici pot sa derive o serie de probleme pe care, poate, nu le veti resimti decat in zilele urmatoare. Impulsurile pozitive vor lipsi astazi si nici anturajele nu par sa va sprijine in a face pasi inainte. Relatiile cu prietenii sent intr-un oarecare impas, din varii motive, iar latura sentimentala a vietii voastre treneaza intr-un cerc vicios pe care doar voi singuri il puteti anula. Per ansamblu, ar fi bine ca aceasta zi sa treaca mai repede, pentru a va trezi sub auspicii mai favorabile.



Rac

Daca voi va veti manifesta retrasi, fara chef de a impartasi lucrurile cu ceilalti, este foarte posibil ca si acestia sa aiba rezerve fata de voi; daca nimeni nu va sti ce se intampla, aceasta este o atitudine normal, iar voi puteti fi cei care sa luati initiativa si sa spargeti aceasta blocada. Este drept ca va asteapta o zi destul de dificila, cu multe probleme pe capul vostru, insa acesta nu este un motiv sa alungati oamenii din preama voastra; dimpotriva, aveti nevoie de tot ajutorul pe care-l puteti primi. Chestiunile financiare vor cunoaste o inrautatire, iar solutiile nu vor fi tocmai, la indemana; reevaluati modul in care va comportati, din acest punct de vedere, poate exista aspect la care mai trebuie sa lucrati, pentru a face lucrurile sa mearga pe fagas normal.



Leu

Nu va fi o problema sa relationati cu celelalte persoane, alaturi de care va desfasurati activitatea; de altfel, charisma voastra atrage ca un magnet, asa ca nu veti avea dificultati in a gasi ajutor pentru proiectele pe care doriti sa le initiati. Purtati-va, mereu, frumos cu toata lumea, asa incat sa nu aiba nimeni ce sa va reproseze, din acest punct de vedere. Pentru ca sunteti persoane puternice, multi dintre apropiati obisnuiesc sa caute sprijin la voi; daca puteti sa ajutati, faceti asta, insa fara a va neglija propriile voastre interese. Ar fi bine sa fiti siguri ca si voi ati putea beneficia de sprijin, daca ati avea nevoie, insa asta nu se poate spune decat la momentul oportun; asa ca, in traditia proprie, bazati-va pe voi insiva si luati-va masuri de precautie.



Fecioara

Contextul astral al zilei avertizeaza asupra problemelor financiare cu care se poate sa va confruntati, pe parcursul zilei de astazi. Se poate sa trebuiasca sa amanati mai multe planuri pe care vi le-ati propus pentru aceasta zi si care necesitau anumite sume de bani. Acest episod va reprezenta o sursa de frustrari pentru voi, ce va va schimba, fara doar si poate, buna dispozitie. Relatia dintre voi si parteneri nu va fi, nici pe departe, asa cum v-ati dori-o; fie din vina voastra, fie din vina celorlalti, se pare ca nu reusiti sa ajungeti la o comunicare eficienta, care sa alunge norii mai intunecati care apar la orizont; in aceste conditii, va puteti astepta la o inrautatire a situatiei in relatiile de cuplu, cel putin catre finalul acestei zile.



Balanta

Astazi veti fi bucurosi sa contabilizati rezultatele muncii depuse in ultima vreme; proiectele profesionale par sa fi ajuns la o concluzie, asa incat sa se poata face apriecierile de rigoare pa marginea lor. Chiar o serie de investitii pe care le-ati facut in urma cu ceva timp, ar putea sa inceapa sa isi arate rentabilitatea. Este o zi pe care o puteti folosi pentru a va imbunatati relatia cu cei dragi; mai mult timp petrecut cu acestia, facand ceva care va place tuturor, poate face minuni. De asememnea, este o zi potrivita pentru a mai imbunatati ate ceva la voi insiva; fie ca este vorba de o perfectionare profesionala, fie ca incepeti ceva pentru sufletul vostru, orice demers in acest sens este binevenit. Starea de bine in plan psihic se va regasi, cu siguranta, si in plan fizic; nu veti resimti simptome care sa va faca sa va ingrijorati in privinta starii de sanatate.



Scorpion

Desi este mai greu pentru voi sa acceptati lucrul in echipa, avand in vedere ca sunteti firi oarecum solitare, totusi, astazi, ar trebui sa va ganditi mult mai serios cum v-ati putea incadra intr-un grup de lucru care sa se implice intr-un proiect profesional ceva mai complex. Sunt lucruri in care munca de unul singur nu este deloc productiva, nici din punctul de vedere al capacitatilor fizice limitate, nici daca privim la lipsa feed-back-ului, a schimbului de idei, oricand benefic in perfectionare. Puteti, fara nici o indoiala, sa va puneti in valoare abilitatile si experienta si in cadrul unui astfel de grup de lucru, iar reusita unei lucrari mai ample va poate aduce creditare de care aveti nevoie, alaturi de colegii vostri. Nu prea credeti voi in dragoste la prima vedere, insa astazi exista potential, asa ca …. aveti incredere ca se poate!



Sagetator

Uneori intrati pe panta impulsivitatii, iar asta va determina la actiuni necugatate, care pot face mult rau, atat in viata profesionala, cat si in viata personala. Veti fi foarte agitati, nu va acordati timpul necesar pentru a trece prin filtrul personal informatiile pe care le primiti si, mai rau decat toate, sunteti foarte influentabili. Puteti face greseli grave, sub coordonarea unor persoane carora le place sa manipuleze, sa se foloseasca de actiuni mai putin corecte, pentru a-si atinge propriile scopuri. Riscati sa pierdeti foarte mult astazi, cu o astfel de atitudine; regretele tardive nu va vor ajuta cu nimic. Faptul va fi deja consumat! Mai bine va treziti la timp si va luati masuri de precautie, astfel incat sa nu ajungeti sa va confruntati cu conescintele unui comportament iresponsabil, pana la urma.



Capricorn

Chiar daca sunteti siguri ca ceea ce sustineti este corect, trebuie sa convingeti anumite persoane, de acest lucru. Este important sa veniti cu explicatii simple, pe intelesul tuturor. Chiar daca vi se pare mai usor sa va impuneti fara prea multe discutii, este mai bine sa castigati sprijinul celorlalti, prin puterea de convingere, care nu va lipseste deloc. Partea sentimentala a vietii voastre poate fi revigorata, de asemenea, daca discutati cu partenerul despre problemele existente, daca reusiti sa-l convingeti sa actionati impreuna, pentru binele relatiei. Voi, celibatarii, s-ar putea sa aveti mai putine sanse de a va intalni perechea, astazi; mai favorizat, in aceasta privinta, pare a fi sexul “frumos”.



Varsator

Multe oportunitati favorabile s-ar putea sa va faca cu ochiul astazi, mai ales in domeniul financiar; castigurile banesti va atrag, insa trebuie sa fiti foarte atenti, ca nimeni nu va da bani pe degeaba. Unele conditii care trebuie indeplinite trebuie foarte bine studiate, asa incat sa nu va asumati riscuri pe care sa nu le puteti sustine. Daca va doriti sa puneti in aplicare anumite proiecte care necesita asociere, este bine sa fiti siguri ca partenerii vostri sunt oameni seriosi si de cuvant; mai tarziu, unele lucruri vor fi mult mai greu de solutinat, asa ca este bine sa fiti, de la bun inceput, cat puteti mai prudenti. Relatia cu apropiatii va fi dintre cele mai bune iar acest lucru va ajuta sa aveti un tonus pozitiv si o pozitie plina de incredere in propriile forte si capacitati.



Pesti

Inclinatii voastre vor merge mai mult spre misticism; va atrage latura mai putin cunoscuta a vietii, va puneti intrebari existentiale, insa, din pacate pentru voi, nu prea veti reusi sa gasiti interlocutori pe aceasta tema. Persoanele din jurul vostru sunt, mai degraba, practice, asa ca nu are rost sa va bateti gura degeaba. In plan sentimental, s-ar putea sa aveti parte de evolutii neasteptate, fapt care va va intari convingerea ca trebuie sa cercetati ceva mai atent modul in care anumiti factori externi influenteaza soarta oamenilor. Un anumit presentiment ar putea sa va urmareasca intreaga zi, fara sa puteti scapa de el; mai mult ca sigur, va fi o urmare a starii psihice pe care v-o induce interesul vostru mai putin obisnuit de astazi.