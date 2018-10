Ilan ȘOR: Nimeni în Republica Moldova nu deține monopol asupra colaborării cu politicienii europeni

Summit-ul Alianței Conservatorilor și Reformiștilor Europeni se desfășoară în premieră în Republica Moldova, iar municipiul Orhei găzduiește în premieră un eveniment de asemenea anvergură. Astfel, Orheiul se transformă într-un oraș al relațiilor internaționale, a declarat liderul Partidului ȘOR, formațiunea care a făcut posibilă desfășurarea acestui eveniment la noi în țară, Ilan Șor.



Peste 150 de delegați din aproximativ 30 de țări ale lumii s-au reunit sâmbătă la Orhei, la Summit-ul ACRE întitulat „Liberty Summit. Pentru o Moldovă liberă și echitabilă”. Printre delegați sunt membri ai Parlamentului European, membri ai Guvernelor și Parlamentelor naționale ale mai multor state și alți oficiali de rang înalt.



Organizarea acestui Summit la Orhei reprezintă o experiență utilă nu doar pentru municipiu, dar și pentru Republica Moldova, deoarece va permite dezvoltarea relațiilor sale externe, a menționat Ilan Șor. „Am vrut să transform Orheiul într-un oraș al relațiilor internaționale. Este un eveniment istoric, pentru că nu au mai avut loc reuniuni de asemenea amploare la noi în țară. Va fi o experiență utilă și pentru dezvoltarea relațiilor dintre Moldova și alte state”, a arătat primarul de Orhei.



El a menționat că în marja Summit-ului a avut mai multe întrevederi cu oficiali europeni, care au asigurat de sprijinul pe care îl vor oferi Partidului ȘOR și Republicii Moldova. „Ne-am exprimat poziția, îngrijorările, speranțele, am acumulat experiență. Ne-am exprimat poziția despre ce vom face după alegerile parlamentare, pe care suntem siguri că le vom câștiga”.



Totodată, Ilan Șor a arătat că organizarea acestui eveniment important, la care participă politicieni din a treia cea mai puternică familie politică europeană, demonstrează susținerea și sprijinul pe care îl are Partidul ȘOR în UE. „Se crea impresia că cineva a monopolizat relațiile cu UE, dar nu este așa”.



Președintele ACRE, Jan Zahradil a confirmat susținerea pe care organizația politică pan-europeană este gata s-o ofere Partidului ȘOR. În context, el a apreciat rezultatele activității lui Ilan Șor ca primar de Orhei. „Rezultatele lui Ilan Șor sunt impresionante – am văzut construcții, locuri de muncă, străzi și drumuri reparate. Am văzut disciplină bugetară. Este un exemplu foarte bun și demn de urmat pentru întreaga țară. Și dacă noi putem să ajutăm, o vom face”, a declarat Jan Zahradil, președintele ACRE, membru al Parlamentului European



Principalele subiecte în cadrul Summit-ului țin de transparența proceselor electorale, importanța piețelor libere pentru prosperarea economiei , viitorul UE și integrarea europeană. De asemenea, la reuniune sunt abordate și chestiuni interne ale Republicii Moldova.