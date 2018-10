Dieta balerinelor: 10 lucruri care te vor surprinde

Ai fi tentată să crezi că dieta balerinelor este una restrictivă, însă nu este deloc așa. Află ce mănâncă balerinele ca să aibă energie și să-și mențină silueta!



Balerinele sunt delicate, slabe, înalte și perfect tonifiate, de aceea mulți oameni consideră că ele au o dietă restrictivă sau că se înfometează. Un interviu realizat cu un reprezentat al Baletului Național din Canada, Amanda Murray care se ocupă de alimentația lor, arată că balerinele au o dietă asemănătoare cu cea a unui sportiv de perfomanță. ”Dansatorii sunt sportivi și mulți au o dietă asemănătoare, deoarece toți au un consum caloric ridicat în timpul antrenamentelor intense și lungi”, explică Amanda Murray, citată de publicația Best Health Mag.



Iată câteva adevăruri despre dieta balerinelor care te vor surprinde. Alimentația lor nu e deloc una light, ci foarte bine structurată pentru a le furniza nutrienți și energie:



1. Dieta balerinelor nu este foarte strică

Potrivit specialistului citat, balerinele au nevoie de multă energie, iar alimentația este cea mai importantă pentru ele. ”Dansatoarele tinere au nevoie de mese nutritive și gustări care să favorizeze dezvoltarea și să le furnizeze suficientă energie pentru a rezista antrenamentelor foarte lungi și intense. Ele sunt încurajate să mănâncă ceea ce vor, fără să se înfometeze, însă acordând atenție alimentelor nutritive care le hrănesc corpul”, susține Amanda Murray.



2. Dieta balerinelor include carbohidrații

Balerinele trebuie să consume mese consistente care conțin protene și carbohidrați complecși, precum și gustări sănătoase între mese pentru a avea energie. ”Toți sportivii trebuie să consume carbohidrați de calitate și produse neprocesate cum ar fi fructele, legumele, verdețurile, cerealele integrale, leguminoasele, nuci și semințe”, explică specialistul.



3. Dieta balerinelor nu are legătură cu înfometarea

”Prima masă e la 7:15 și ultima gustare este oferită la orele 21:00. Pe tot parcursul zilei, balerinele trebuie să consume cantități mari de apă plată”, potrivit specialistului care le supercizează atent alimentația.



4. Dieta balerinelor include doar alimente integrale

Principala regulă pe care trebuie să o respecte este aceea de a consuma preponderent alimente integrale și de a evita toate produse procesate. Cu cât hrana lor este mai puțin procesată și concentrată pe fructe, legume, cereale integrale, nuci, semințe, cu atât furnizează corpului nutrienți de calitate care conferă energie. Proteinele animale sunt incluse în dieta balerinelor, însă este important să fie atente la porțiile consumate.



5. Meniul este unul stufos

Potrivit specialistului care se ocupa cu alimentația lor, iată cum arat meniul pentru o zi:

– micul dejun: quiche cu legume coapte, terci de ovăz cu afine și alte alegeri cum ar fi multe legume, ouă sau altă sursă de proteine, precum platouri cu fructe proaspete, carne și brânzeturi,

– prânz: chili de curcan, pește cu ierburi aromate și usturoi cu quinoa și orez, servite întotdeauna cu legume calde;

– cina: pui cu orez brun, tocană de năut cu curry și legume coapte plus multe legume calde;

– gustări: pita, măsline, humus, iaurt, piersici.



6. Balerinele beau foarte multă apă

Apa este esențială pentru sportivii care au antrenamente intense și lungi. Balerinele trebuie să consume și multe fructe proaspete, fiind și ele o sursă bună de apă și vitamine.



7. Dieta balerinelor este gândită ca să furnizeze vitamine și minerale

Fiecare vitamină are un rol specific în corp și ajută la susținerea unui corp sănătos. Nutrienții esențiali pot fi regăsiți în peștele gras, gălbenușul de ou, fructe, legume, verdețuri, ncui și semințe crude.

De asemenea, mineralele precum potasiul, zincul, fierul și cuprul sunt furnizate printr-o alimentație echilibrată, fiind esențiale pentru buna funcționare a corpului.



8. Dieta balerinelor nu exclude grăsimile sănătoase

Grăsimile sănătoase sunt o sursă importantă de energie. Aceste grăsimi bune sunt include în dieta sportivilor, deoarece ele conferă de două ori mai multă energie decât carbohidrații, susține specialistul.



9. Proteinele nu provin doar din surse animale

Proteinele sunt importante pentru dezvoltarea musculaturii, însă ele nu sunt furnizate doar de sursele animale. Nucile pecan, nucile obișnuite, fasolea neagră, mazărea, năutul, quinoa sunt surse excelente de proteine care sunt incluse în dieta balerinelor.



10. Dieta balerinelor trebuie să fie una echilibrată și hrănitoare

Ele sunt încurajate să mănânce echilibrat și să facă alegeri sănătoase care furnizează apă, vitamine, minerale, carbohidrați, proteine și grăsimi bune. Totul constă în echilibru și în alegerea alimentelor potrivite atunci când simți senzația de foame. O gustare sănătoasă, neprocesată va fi întotdeauna cea mai bună soluție pentru a avea mai multă energie.