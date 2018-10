Ghimpu, despre filtrul PAS: Dar cine-i Maia Sandu pentru mine?

Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, nu dă doi bani pe filtrul de integritate, idee vehiculată intens de lidera PAS, Maia Sandu. În cadrul unei emisiuni la postul de televiziune N4, Ghimpu a mai spus că Maia Sandu are suficiente pete negre în biografie, ca să treacă un test de integritate în fața fruntașului liberal.



”Da cine e M. Sandu pentru mine? Dumnezeu? Poate ei ar trebui să treacă filtrul în fața mea. Eu sunt fondatorul Frontului Popular, am luptat pentru renașterea națională, am adus independența. Eu să trec filtrul M. Sandu? Eu l-am votat pe Candu speaker? Eu am fost ministru în Guvernul care a votat pentru miliarde să fie furate, fie sub comanda lui Gaburici, fie a lui Leancă când erau prim-miniștri?”, s-a arătat revoltat Mihai Ghimpu.



În cadrul aceleiași emisiuni, liderul PL a explicat de ce nu a participat la acțiunea de protest din fața ambasadei Turciei, organizată de PAS și PPDA în ziua venirii la Chișinău a președintelui de la Ankara, Recep Erdogan.



”Și ce folos că au ieșit cei care au ieșit, dar cu câțiva ani în urmă stăteau în rând și au dat mâna cu Erdogan? Azi îl numesc dictator iar atunci îl numeau partener strategic”, a mai spus Mihai Ghimpu, referindu-se la vizita Maiei Sandu la Ankara, efectuată în anul 2012, în cadrul unei delegații condusă de fostul său șef de partid, Vlad Filat.



Și anterior Mihai Ghimpu a avut obiecții față de filtrul de integritate al Maiei Sandu. Liderul liberal s-a arătat indignat, recent, pe Facebook, că o astfel de revendicare vine din partea ”complicilor la furtul miliardului”.



”Complicii furtului miliardului, care au legiferat prin votul lor deliberat jaful secolului prin Hotărâre de Guvern, căci doar în baza acestei hotărâri s-a putut fura miliardul din Banca Națională, fiindcă așa le-a zis șefu de PLDM, acum vor ca liberalii, care i-au scos în vileag, să treacă (culmea!!!) testul de integritate!!! Cum se spune pe la noi, c...a apucă prăjina...”, a postat Mihai Ghimpu.