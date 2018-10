Comentatorii, despre noua coaliție antieuropeană din Parlament: PL și PLDM au întors spatele integrării europene şi au turnat apă la moara socialiştilor

Liderii PL şi PLDM au întors spatele integrării europene și au oferit posibilitate PSRM să poată schimba mai ușor vectorul de dezvoltare al Moldovei, după alegerile parlamentare din februarie 2019. De această părere este jurnalistul roman Victor Nichituş, într-un articol publicat pe platforma Vox Publika.



“Liderii PL și PLDM pot găsi suficiente scuze pentru gestul lor, dar istoria va înregistra doar gestul lor politic. Iar el a fost simplu – au întors spatele integrării europene și au oferit posibilitate Partidului Socialiștilor ca, după alegerile parlamentare din februarie 2019, să poată schimba mai ușor vectorul de dezvoltare al statului moldovean, către Moscova”, a scris Nichituş.



Nici expertul în drept constituţional Vitali Catană nu înţelege gestul deputaţilor din Partidul Liberal, formaţiune care se declară proeuropeană. “Cu PSRM e clar, este un partid trădător prin firea lui. PCRM, la un moment dat, a repus Republica Moldova pe drumul european, dar astăzi joacă politic pe terenul PSRM-ului. PLDM, deși declarat unionist, a luat calea lui Roșca, căci unii membri marcanți primesc medalii de la Putin. Ciudată mi se pare atitudinea PL-ului. Deoarece, dacă ești proeuropean autentic, poți să faci spectacol politic, poți crește temperatura politicii pentru a te pune în centrul atenției, este explicabil, dar în final tot votezi. PL nu a făcut-o. Și atunci care ar fi diferența între PL și PSRM, PCRM, PLDM, dar și PAS și PPDA care stau cu batista pe țambal?, se întreabă Catană.



În viziunea comentatorului politic Victor Juc, integrarea europeană reprezintă un proiect de ţară, pe care încearcă să-l zădărnicească partidele de dreapta. "Este regretabil că această şansă nu a fost folosită de către unele forţe politice din Republica Moldova pentru că integrarea europeană reprezintă un proiect de ţară. Eu consider că actualmente Republica Moldova a pierdut o şansă", a declarat Juc pentru Publika TV.



Iar jurnalistul Cristian Tabără constată crearea unei noi coaliţii în Parlamentul de la Chişinău, după votul de astăzi. "Azi am văzut în Parlament, poziţionându-se de aceeaşi parte a baricadei, dacă doriţi, politice, patru formaţiuni, care în principiu nu ar avea cum să coabiteze. Mă refer aici la PCRM, PSRM, PLDM şi PL. Au părăsit în comun sala, arătând lumii ce? - că brusc şi-au schimbat opţiunile alegătorilor care au stat în spatele celor patru formaţiuni?", se întreabă Cristian Tabără, fiind solicitat de Publika TV.



"La mai mult de două decenii, noi, Republica Moldova, ne aflăm cu trupe militare străine, cu o clasă politică şi o societate dezmembrată şi copleşită de incertitudini. Şi ne aflăm chiar într-o tranziţie continuă şi nu ştiu când va dura asta şi am mai spus o dată că terminatorul Republicii Moldova sunt clasele politice care nu pot după exemplul României să găsească un consens", a declarat şi doctorul în drept Victor Cerba, pentru acelaşi post de televiziune.



În opinia jurnalistului Valeriu Reniţă, depuatţii PL şi PLDM au dat dovadă de egoism de partid. "Din păcate din nou am văzut ambiţii, orgolii ale liderilor politici de dreapta. Din nou am văzut numai egoism de partid. Ce înseamnă să condiţionezi votarea unei probleme importante cu alta?” „Este o încercare de a declina răspunderea”, a declarat Reniţă pentru Publika TV



Analistul politic Anatol Ţăranu susţine că cele două formaţiuni trădătoare nu vor accede în viitorul Parlament. "Aceşti 13 deputaţi practic nu prea au la îndemână posibilitatea de a prezenta poziţia sa în public este absolut evident că pierderea lor, gafa lor, se ridică la pătrat. Eu cred că nota de expertiză pe care au dat-o aceste două partide în acest caz politic concret este una devastatoare pentru ei", a declarant Anatol Ţăranu, pentru Publika TV.