Candu, după ce PL și PLDM au fugit din sala de ședințe: Vedem alianța antieuropeană formată în Parlamentul Republicii Moldova

Cei 13 deputați liberali și liberal-democrați au părăsit sala de ședințe și au refuzat, astfel, să susțină introducerea vectorului european în Constituție. În favoarea proiectului au votat doar 54 de deputați din fracțiunile PDM și PPEM. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a rămas dezamăgit de gestul deputaților PL și PLDM, care dacă votau, asigurau consfințirea cîii europene de dezvoltare a țării.



„Au fugit când s-a cerut votul lor. Oamenii au votat pentru PL și PLDM ca partide proeuropene, și nici prin gând să le treacă faptul că va fi momentul ca aceștia să voteze pentru integrarea europeană și ei nu o vor face. Am avut speranța că colegii din PL și PLDM s-au răzgândit. Nu este nevoie de votul nominal, pentru că nu sunt atât de mulți eroi, în ghilimele, care au fugit din sală”, a spus Candu.

Președintele Parlamentului a dat citire listei deputaților care se considerau proeuropene, dar au întors spatele vectorului european.



„Am să le dau numele: Pistrinciuc, Cobzac, Țap, Ciobanu Maria, Deliu Tudor – PLDM au plecat toți cinci. Colegii din PL: Casian, Vlas, Ghimpu, Carp, Cosoi, Boțan, Apostol, Bejan.



Cu regret și PL poate să fie considerat un partid neeuropean. Vedem alianța antieuropeană formată în Parlamentul Republicii Moldova”, a concluzionat Candu.



Potrivit lui, în momentul de față, singurele partide care pot fi considerate proeuropene sunt PDM și PPEM.



„Daca cei care au plecat din sală, cei 13 flăcăi daca ar fi fost în sală, am fi avut 67 de voturi și am fi avut aprobat acest proiect. Nu a fost să fie, iată de ce PDM și PPEM, cele 2 partide proeuropene veridice și adevărate rămase, examinează posibilitatea organizării unui referendum pe subiectul integrării europene, poate chiar in ziua alegerilor parlamentare”, a declarat președintele Parlamentului.