Partidele pro-europene. Suntem pro-Europa, dar votăm împotrivă

Ieri, la Chișinău, în Parlament s-a discutat legea de modificare a Constituției. Alianța de guvernare a propus un proiect de lege pentru modificarea legii fundamentale, prin care să fie prevăzut în Preambul faptul că orientarea Republicii Moldova este către spațiul ”valoric democratic european” precum și modificarea articolului 8, cu adăugarea articolului:



”Integrarea Europeană a Republicii Moldova reprezintă obiectivul strategic de dezvoltare a țării. Procedura de aderare a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene se stabilește de Parlament prin lege organică.”



Pentru modificarea Constituției, în Parlament este nevoie de două treimi din voturi. Alianța de Guvernare avea nevoie de voturile parlamentarilor PL (partidul unionist condus de Ghimpu) și PLDM.



Surpriză însă! Parlamentarii celor două partide s-au declarat împotrivă și, din acest motiv, partidele din alianța guvernamentală au decis retragerea proiectului, pentru a nu risca astfel ca proiectul să nu întrunească majoritatea necesară.



Motivele invocate de PL și de PLDM, pentru faptul că nu susțin modificările, trădează infantilismul și lipsa de logică pe care o au aceste partide, care nu reușesc să treacă niciodată de abordarea politicianului de miză mică și care adoptă atitudinea de “Gică Contra”.



Cele două partide nu se gândesc că în acest moment, introducerea în Constituție a obiectivului strategic înseamnă, de fapt, asumarea prin legea fundamentală a drumului Moldovei, iar acest lucru limitează spațiul de joc al adversarilor integrării, mai ales acum, în momentul în care se întrevede ușor faptul că PSRM va câștiga la pas alegerile viitoare, fiind în pole position pentru formarea următorului guvern.



Să analizăm motivele invocate de cele două partide, să vedem dacă stau în picioare:

Motivul numărul 1

PDM și Plahotniuc își fac doar PR



Da. Este o acțiune prin care PDM dorește să arate că livrează Bruxelles-ului și că își asumă total, chiar prin modificarea Constituției, drumul european.



De ce trebuie să te împotrivești și să creezi astfel percepția că tu nu votezi o lege doar pentru că nu vrei ca PDM să puncteze? Până la urmă, politicienii trebuie să se gândească în primul rând la efectele actului politic și abia în al doilea rând la imagine. Cred că nimeni nu poate contesta faptul că introducerea în Constituție a acestor prevederi înseamnă o garanție în plus.



PL și PLDM cred că acțiunea de ”Gică Contra” va aduce beneficii. S-au opus oligarhului cel rău și au oprit o acțiune a acestuia, în loc să încerce să găsească soluții pentru a acționa în interesul pro-european și, în același timp, să câștige capital de imagine dintr-o acțiune pozitivă. Ne-am obișnuit însă ca în Moldova să se gândească doar în paradigma copilului de clasa întâi.



În multe state dezvoltate vom vedea că politicienii aleg consensul și votează în bloc, atunci când este vorba de interesul național. Și România a demonstrat asta și în cazul integrării în UE și NATO.

Motivul numărul 2

PDM își asigură astfel o guvernare cu PSRM, după alegeri



Președintele PL, Mihai Ghimpu, spune că scopul urmărit de Vlad Plahotniuc este de a-i dezlega mâinile lui Dodon. Dacă apare așa o prevedere, Dodon poate să își îndreptățească alianța cu PD, fiindcă îl obligă Constituția. https://unimedia.info/ro/news/71035cf4ae16abe5/live-mihai-ghimpu-face-declaratii-de-presa.html



Putem merge pe această ipoteză și să ne gândim că Plahotniuc dorește această modificare a Constituției, pentru ca după alegeri să poată forma o alianță cu PSRM.



Nu este oare mai bine pentru Moldova, ca indiferent cine vine la guvernare, să se continue drumul spre vest? Nu e mai bine să îi pui PSRM-ului o piedică în plus, pentru a nu opri Acordul de Asociere?



Dacă încercăm să ne uităm puțin pe cifrele de azi din sondaj, PSRM și alianța pro-europeană dintre PAS (Maia Sandu) și PPDA (Andrei Năstase) stau cel mai bine în sondaj. PDM poate fi partidul balama, care poate înclina într-o parte sau în alta și poate forma viitorul Guvern. Depinde doar de maturitatea liderilor politici inteligenți și de pragmatismul acestora, ce alianță de guvernare se va forma. Nu este exclusă nicio variantă, iar în aceste condiții este obligatoriu să îți iei toate măsurile, ca PSRM să fie obligat de Constituție să respecte procesul de integrare europeană.



Va fi greu ca în viitorul Parlament să se mai atingă o majoritate de două treimi pentru modificarea Constituției. În cazul în care se reușește acum impunerea acestui articol, acesta nu va putea fi schimbat prea curând, chiar dacă PSRM va fi principala forță din parlament.

Motivul numărul 3

Bruxelles-ul nu a cerut o astfel de modificare



Bruxelles-ul nu cere acest lucru. Se bazează pe Acordul semnat, dar tu ca politician moldovean trebuie să ții cont în primul rând de țara ta, de specificul local, de factorii interni. Când tu știi foarte bine că Dodon s-a exprimat în mai multe rânduri pentru denunțarea Acordului de Asociere, nu îți iei o garanție în plus, doar pentru că nu îți cere Bruxellesul?



Aici vedem și fractura logică din capul politicienilor moldoveni. Plahotniuc își face PR, dar Bruxellesul nu vrea acest lucru. Pe cale de consecință, PR-ul lui Plahotniuc e egal cu zero.

Motivul numărul 4

PL a încercat la început condiționarea: “Votăm, dacă trecem în Constituție și limba română.”



Există deja o decizie a Curții Constituționale, prin care se recunoaște că limba de stat este limba română. Decizia completează Constituția. La un moment dat, probabil va fi trecută. La acest moment, PDM nu își dorește acest lucru, pentru că până la urmă decizia CCM există și, la acest moment, este doar o forțare. Ghimpu a fost președintele Republicii: PLDM și PL au fost ani de zile la guvernare și nu au făcut acest lucru. Acum, PDM nu dorește o forțare pe o chestiune care există, din motive electorale. Până la urmă, condiționarea făcută de Ghimpu este un joc politic mic, care nu ține cont fix de obiectivul major – obținerea unei garanții în plus, pentru continuarea parcursului european.



Votul se va relua săptămâna viitoare. Sunt slabe șansele ca modificarea să treacă. Probabil, vom avea un eșec. Politicienii moldoveni nu reușesc încă să treacă peste mizele mici. PL și PLDM au fost pe cai mari și au ajuns unde au ajuns. Probabil nu vor mai trece pragul, tocmai din cauza unor abordări copilărești. Sunt curios cum va reuși să explice Ghimpu că nu a votat acest demers, după ce ani de zile a votat cot la cot cu PDM aproape tot.