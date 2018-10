Jumătate din contractele de reabilitare a drumurilor din surse externe au fost reziliate

Un număr de șapte contracte de reabilitare a 235 de km de drumuri din fonduri externe, din totalul celor 14 existente în anul 2017, au fost reziliate.





Potrivit lui Chiril Gaburici, ministru al Economiei și Infrastructurii, cauza rezilierii a fost că antreprenorii nu și-au onorat obligațiile. Informațiile au fost prezentate în cadrul unui club de presă.

Anatol Usatâi, secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii, a afirmat că două dintre cele șapte contracte reziliate au fost scoase repetat la licitații și au fost semnate actele cu alți antreprenori care vor asigura reparația traseelor. În cazul altor cinci contracte se va efectua reproiectarea porțiunilor de drum ce urmează a fi reabilitate.

„Dacă am văzut că antreprenorul cu care a fost semnat contractul nu va putea în următorii ani să finalizeze lucrările, atunci am recurs la rezilierea contractului. În aceste cazuri, am obținut acordul partenerilor externi pentru a nu pierde finanțările”, a afirmat Usatâi.

La rândul său, ministrul Economiei a mai adăugat că în urma unor discuții cu reprezentanți ai Oficiului Băncii Mondiale în Moldova s-a convenit ca la licitațiile desfășurate de instituție în țara noastră să poată participa și antreprenorii locali.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții companiilor locale implicate în reabilitarea drumurilor au specificat că se confruntă cu probleme legate de lipsa materiei prime și a muncitorilor, chiar dacă aceștia ar avea salarii nu mai mici de 10 mii de lei.

Rețeaua de drumuri publice din Republica Moldova include peste 9300 km, iar drumurile locale de interes comunal ating cifra de 30 mii km.