Ce spun astrele azi, 13 octombrie

Berbec

Astazi puteti sa va ganditi la noutati, la activitati inedited pe care va doriti de multa vreme sa le puneti in practica. Ascultati-va intuitia, in acest sens, si actionati asa cum va spune acea voce interioara care, pe perioada acestei zile, va trebui sa fie un element demn de luat in considerare. Prudenta trebuie sa fie maxima; nu este un moment fericit pentru a va lasa dusi de val, pentru a va asuma riscuri fara rost. Munca voastra ar putea sa-si gaseasca recunoastere pe parcursul acestei zile; veti fi foarte bucurosi sa contabilizati roadele eforturilor depuse in ultima perioada. Daca doriti, chiar va puteti rasfata satisfacandu-va unele mici capricii, pentru a incerca sa iesiti din rutina de zi cu zi; se poate face acest lucru si fara a cheltui sume enorme de bani. Trebuie doar sa fiti chibzuiti si … inventivi!



Taur

Astazi lucrurile s-ar putea sa se complice pentru voi, nativii acestei zodii; nu veti reusi sa comunicati asa cum trebuie cu persoanele alaturi de care va desfasurati activitatea, asa ca pot sa apara inadvertente, care sa aduca o serie de conflicte, de mai mare sau mai mica anvergura. Lucrurile de acest gen s-ar putea propaga si in plan personal, in relatia cu partenerii de cuplu, daca nu veti face un efort de a ajunge, cumva, la un limbaj comun, la o intelegere comuna a problemelor pe care le puneti in discutie. De asemenea, ziua aceasta va fi presarata cu numeroase indicii care sa va ajute in rezolvarea mai facila a unor astfel de situatii; va trebui doar sa fiti atenti la ceea ce se petrece in jurul vostru si sa extrageti ceea ce va este necesar.



Gemeni

Ziua de astazi va fi plina de nor ice prevestesc, intr-un fel sau altul, furtuna; va fi foarte greu sa preveniti, asa ca va trebui, in multe cazuri, sa va pregatiti sa infruntati ceea ce urmeaza sa vina. Nu ca ar fi rusinos, insa ar fi foarte sanatos sa gasiti o cale de a va eschiva, de data aceasta; ar putea fi mult mai simplu pentru voi, decat sa va gasiti in mijlcul evenimentelor de acest gen, despre care nu aveti nici o idee legat de modul in care ar putea sa evolueze. Planul relatiilor personale nu va fi, nici el, foarte favorizat, insa, pentru unii norocosi, s-ar putea sa apara si acele circumstante favorizante care sa ajute la intemeierea unei relatii de cuplu durabile; este bine sa luati initiative unor actiuni care sa ma invioreze, cumva, legatura dintre voi si persoanele iubite.



Rac

Pentru a primi sprijin din partea apropiatilor, astazi va fi nevoie sa dati ceva in schimb; daca ati fost obisnuiti sa tot primiti pe gratis, iata ca sunteti pusi in situatia de a indeplini unele conditii, de data aceasta. Este foarte posibil ca aceasta schimbare de atitudine sa fie determinate de modul in care v-ati comportat voi insiva, in ultima perioada; trebuie ca cineva sa va demonstreze ca nu se poate obtine totul atat de usor. Este posibil ca o anumta persoana din trecutul vostru, cu care ati stricat relatiile, intr-un anumit context, sa incerce sa va recastige gratiile acum; privind si din perspectiva propriei voastre situatii, poate ar fi bine sa nu actionati impulsiv si sa ascultati ce are de spus.



Leu

Persoanele din jur, care mereu v-au fost alaturi in momentele dificile, ar trebui sa stie ca le sunteti recunoscatori; iar asta se poate face doar aratand acest lucru, in diverse forme de manifestare. Respectati liderii de echipa, la locul de munca, iar daca anumite lucruri nu va convin, expuneti acest lucru intr-o maniera cat mai argumentata posibil. Este important ca, in relatia cu leadership-ul, sa respectati limitele pozitiei profesionale pe care va situati. Este foarte posibil sa va confruntati cu unele situatii destul de incomode, pentru rezolvarea carora va fi nevoie sa faceti un pas inapoi si sa priviti lucrurile din perspectiva noua; veti fi chemati sa actionati cu tact si diplomatie, pentru a gasi rezolvari potrivite.



Fecioara

Persoanele din jur, care mereu v-au fost alaturi in momentele dificile, ar trebui sa stie ca le sunteti recunoscatori; iar asta se poate face doar aratand acest lucru, in diverse forme de manifestare. Respectati liderii de echipa, la locul de munca, iar daca anumite lucruri nu va convin, expuneti acest lucru intr-o maniera cat mai argumentata posibil. Este important ca, in relatia cu leadership-ul, sa respectati limitele pozitiei profesionale pe care va situati. Este foarte posibil sa va confruntati cu unele situatii destul de incomode, pentru rezolvarea carora va fi nevoie sa faceti un pas inapoi si sa priviti lucrurile din perspectiva noua; veti fi chemati sa actionati cu tact si diplomatie, pentru a gasi rezolvari potrivite.



Balanta

Ziua aceasta va fi, in ceea ce va priveste, destul de bogata in controverse, iar acest lucru se va dovedi absolut epuizant; faptul ca nu sunteti de acord cu anumite impuneri, atat in viata profesionala, cat si in viata personala, nu va putea fi ascuns cu usurinta. Interlocutorii vostri vro putea observa nemultumirea manifesta, iar acest lucru ar putea duce la alterarea unor relatii, mai ales daca pozitiile diverg foarte mult. Este nevoie sa va luati unele masuri de precautie, pe parcursul acestei zile; din cauza anumitor suspiciuni care va vor incerca, este foarte posibil sa va petreceti ziua, mai mult, in solitudine; mai ales in a doua parte a zilei, veti resimti tot mai pregnant dorinta de a va retrage undeva, unde sa beneficiati de linistea necesara pentru a ave reface fortele.



Scorpion

Astazi este, in ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, o zi in care va trebui sa va concentrati pe ansamblu, sa nu va pierdeti prea mult in detalii; veti resimti destul de des nevoia de a lua o pauza si de a reevalua ceea ce se intampla. Unele evolutii poate ca va vor plictisi, poate vi se vor parea monotone, insa nu este cazul sa va deranjati prea mult din cauza lor. Viata profesionala va fi destul de favorizata de aster, iar iesirea din rutina care va apasa ar putea fi adusa tocmai de evolutiile din acest domeniu. Nu este cazul sa va asumati riscuri inutile, insa provocarile zilei vor fi binevenite, uneori, pentru ca va vor lua gandurile de la situatiile pe care le considerati stresante pentru voi.



Scorpion

Astazi este, in ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, o zi in care va trebui sa va concentrati pe ansamblu, sa nu va pierdeti prea mult in detalii; veti resimti destul de des nevoia de a lua o pauza si de a reevalua ceea ce se intampla. Unele evolutii poate ca va vor plictisi, poate vi se vor parea monotone, insa nu este cazul sa va deranjati prea mult din cauza lor. Viata profesionala va fi destul de favorizata de aster, iar iesirea din rutina care va apasa ar putea fi adusa tocmai de evolutiile din acest domeniu. Nu este cazul sa va asumati riscuri inutile, insa provocarile zilei vor fi binevenite, uneori, pentru ca va vor lua gandurile de la situatiile pe care le considerati stresante pentru voi.



Capricorn

Astazi s-ar putea sa fiti putin depasiti de evenimente, parca nu mai puteti tine pasul ca de obicei. Nu mai sunteti capabili sa faceti fata unor sarcini multiple, asa cum faceati de obicei. Este posibil sa fiti foarte surmenati, sa aveti unele probleme de sanatate; este bine sa analizati despre ce este vorba, pentru a remedia lucrurile in timp util. Ziua de astazi nu va va oferi prea mult ragaz, mai ales in plan profesional, insa, cu putina chibzuinta, puteti face in asa fel incat sa va usurati, macar pe alocuri, munca. Insa, dupa finalizarea indeplinirii responsabilitatilor care va revin, este bine sa cautati, cat mai repede, modalitatile care sa va ajute sa va refaceti fortele.



Varsator

Astazi nu este o zi pe care sa v-o aglomerati foarte mult cu chestiuni de mare responsabilitate; este bine sa va indepliniti angajementele deja asumate, apoi sa va concentrate asupra vietii voastre personale, sa incercati sa va bucurati de ceea ce va ofera viata. Lucruri simple precum o plimbare in parc, relaxare undeva in natura, ar putea face minuni. Profesia voastra s-ar putea sa va puna in situatia de a face unele alegeri esentiale, care vizeaza nu doar prezentul, ci, intr-o foarte mare masura, viitorul. Pastrati comunicarea deschisa cu toata lumea; unele informatii s-ar putea dovedi extreme de importante in luarea acestor decizii.



Pesti

Unele evolutii de pe parcursul zilei de astazi ar putea sa va dea mult de gandit; este posibil sa fie nevoie sa va schimbati unele planuri, pe care deja credeati ca le-ati pus bine la punct. In plan financiar, va trebui sa vedeti ce oportunitati de a va suplimenta veniturile vi se ofera. Un hobby mai vechi, poate fi o modalitate excelenta de a face ceva care va place si de a castiga ceva banuti in plus. Cei mai norocosi dintre voi, care vor ajunge la o anumita stare de lucruri, in plan personal, ar putea reusi sa ajunga la performante deosebite in domeniul profesional; linistea sufelteasca va va ajuta mult sa va concentrati la lucrurile importante din viata voastra.