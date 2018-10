Pavel Filip: Am certitudinea că după alegerile parlamentare va exista o majoritate pro-europeană. Vă asigur că acest lucru nu se va întâmpla fără PD

Unul din obiectivele ambiţioase ale actualului Guvern este ca parcursul european să devină o opțiune ireversibilă pentru R. Moldova, până la sfârşitul mandatului. Părerea a fost exprimată de premierul Pavel Filip, în cadrul emisiunii Puterea a Patra, de la postul de televiziune N 4.



„În 2016 a fost pericolul să vină stânga la putere, atunci când exista această presiune enormă pe Partidul Democrat. Atunci noi am reușit să consolidăm o majoritate parlamentară și am asigurat orientarea și parcursul european în continuare. Unul din obiectivele mele ambițioase este ca, până la sfârșitul mandatului, parcursul european să devină o opțiune ireversibilă pentru Republica Moldova”, a declarat Pavel Filip.



În cadrul aceleiaşi emisiuni, premierul şi-a exprimat certitudinea că şi după alegerile parlamentare se va reuși crearea unei majorităţi pro-europene în Republica Moldova.



„De fiecare dată, după ziua alegerilor, vine a doua zi, când se așază praful și atunci oamenii încep a discuta rațional despre posibilitățile de a forma coaliții. Și am toată certitudinea că după alegerile parlamentare se va reuși să avem o majoritate pro-europeană în Republica Moldova. Vreau să vă asigur că acest lucru nu se va putea întâmpla fără PD”, a conchis Pavel Filip.